¿Qué hacer cuando tu pareja te miente?

Parejas mentirosas

Descubre si tu pareja te miente

118

Vivir una relación de pareja es realmente agradable, pues se comparten momentos agradables, diferentes y únicos. Hay parejas que son muy entregadas, hacen que la relación funcione porque ponen todo de su parte para que así sea, sin importar por cuanto puedan pasar.

Sin embargo, no todas las relaciones se mantienen de la misma manera, pues si bien, algunas parejas saben cómo llevar su relación, hay otras que definitivamente no encuentran cómo comunicar de la mejor manera sus inquietudes y descontentos y, por lo tanto, pueden aparecer las mentiras.

Fomentar la comunicación de pareja

La comunicación es la base principal de toda relación, ya que, sin una comunicación efectiva, una relación de pareja puede ir en picada. Si en algún momento sientes que tu pareja te ha mentido o que tiene secretos, lo más importante ante todo es preguntar ¿qué está pasando?

Si eres de esas personas que no tiene total seguridad para enfrentar una situación así, ármate de valor y comunícale a tu pareja lo que sientes, pues, cuando sabes que te miente y no haces nada al respecto, esta situación se puede volver cada vez más recurrente hasta llegar a un punto donde no vas a aguantar más y querrás explotar, sacando en un momento todo eso que estabas acumulando.

No dejes pasar el tiempo si notas que tu pareja te ha estado mintiendo, no importa si es una pequeña mentira. Si esta posición te pone en cierta incomodidad, es porque desde un principio no has tenido una comunicación efectiva con tu pareja, por lo tanto, debes evaluar cómo lograr fomentar esta cualidad tan importante.

Para ello, lo primero que tienes que hacer es estar en total tranquilidad, dile a tu pareja que puede tener confianza para decirte las cosas sin importar de qué se trate el tema. Comunícale que tienes algunas dudas y que es una situación que no se puede repetir si quiere que la relación se mantenga.

Mantener una situación estable sabiendo que tu pareja te ha mentido es primordial, pues si no piensas las cosas con claridad, podrás llegar a pensar que si tu pareja te miente tú también lo puedes hacer, y esto no está bien, porque los valores de la relación se pueden perder, entonces, es cuando surgen los engaños y la traición por una tercera persona.

Crear un ambiente de confianza

Si ya hablaste con tu pareja, comunicándole tu insatisfacción por haberte mentido, es hora de crear un ambiente de confianza, claro, si sabes que es una relación que realmente vale la pena, por la cual quieres luchar y mantener por mucho tiempo.

¿Cómo crear este ambiente de confianza? Aunque no lo parezca es muy sencillo, si ya dijimos que la comunicación es primordial, empieza por ti, aunque no hayas sido quien mintió desde un principio, comunícale a tu pareja todo lo que sientes, haz que se sienta en total comodidad contigo.

Por supuesto, todo es un proceso, las cosas no se logran de la noche a la mañana, sobre todo si uno ha fallado. Para continuar creando confianza en la pareja y que la relación se fortalezca hagan actividades diferentes juntos. Muchas relaciones se vuelven monótonas y es por esto que, la relación se puede tornar aburrida.

Hacer cosas diferentes, cosas que nunca hubieran hecho juntos, promueve un ambiente reconfortante, esto hace también que la relación sea cada vez mejor. Todo se logra de a poco, no esperes resultados determinantes los primeros días, todo es un proceso constante.

Si amas a tu pareja harás lo posible porque la relación funcione, no todas las relaciones son perfectas, cada relación pasa por situaciones diferentes, el amor se construye día a día.

Loading...

Fuente: > Que hacer cuando tu pareja te miente