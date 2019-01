El gran poder del Visualización Creativa.

Visualización Creativa

Una de las estrategias más eficaces y seguras, para trazar nuestra ruta es considerar nuestras metas como alternativas positivas y creativas y no como inconvenientes, la ruta a seguir para alcanzar el triunfo.

Pero realmente sabes que es lo que deseas, he allí, el gran dilema. La Visualización Creativa, te ayudará a desglosar lo que tienes en tu mente, plantearlo de manera que puedas ejecutar una serie de pasos para alcanzar los objetivos y enfocarte en crear el ambiente propicio para concretar tus sueños.

Como empezar a hacer la Visualización Creativa…

Es realmente muy sencillo, cada una de las metas que tienes en tu mente, debes plasmarlas en una cartelera, puedes incluir todo lo que tu realmente quieras, no hay límites algunos ni mucho menos limitaciones, es solo tu deseo de crear y materializar lo que tu quieres.

Como empezar…

Si ya hiciste una lista de Planificación Estratégica, debes considerar que uno de los pasos seguros para el cumplimiento de tus metas es, actuar como si ya has conseguido la meta, por esta razón, si por ejemplo en tu prioridad está la realización o compra de una vivienda, dedícate ahora a buscar las imágenes que tu consideras que son las más idóneas para tu casa soñada y colócalas en una cartelera.

Cuando te digo que no te limites, es que realmente “No Te Limites”…

Siguiendo con el ejemplo de la casa, debes visualizar realmente cómo la quieres, dónde la quieres, cuantas habitaciones necesitas o requieres, si deseas gran extensión de terreno, piscina, cocina, baños, terrazas, balcones, salas, estudios, barbacoas, estacionamientos, entre otros detalles más específicos, como el color que a ti realmente te agrada para las paredes, si deseas tener revestimientos en piedras, lajas, si deseas una casa colonial, moderna, minimalista, country, todos y cada uno de los detalles, no debes abrumarte, tu bien sabes que “Una imagen valen más que mil palabras”…

He allí la mágica fuente del poder de la Visualización Creativa, porque en una sola imagen puedes resumir, todos esos anhelos y deseos que realmente tienes en tu interior, concéntrate en una o dos imágenes de cada uno de tus sueños o metas, que representen la verdadera magia de tus deseos, esas imágenes deben despertar en ti una emoción tan altamente excitante, que seas capaz de mantenerla fijada en tu mente durante todo el día y sentirte tan emocionado y con energías y fuerzas, que puedas lograr luchar por esas imágenes que has fijado en tu mente, cumpliendo cada una de las tareas para llegar a estar allí en esa foto y ser parte de ella, poniendo todo el empeño con todos los sentidos, en ese deseo de que ya es parte de ti, de que ya lo has conseguido y materializado, de ser posible, escribe frases cortas que refuercen esas imágenes y que fijen aún más tus deseos, claro está, siempre en positivo, con creatividad, creyendo que ya lo has logrado, con la extraordinaria frase “Como si ya es tuyo”…

Esa Visualización Creativa, debe ser parte de ti, no la compartas con nadie y no porque temor a que no se te cumplan los sueños o metas reflejadas, sino porque tus sueños íntimos deben ser para ti, para sentirte glorioso en tu interior, es tu CARAMELO PARA EL ALMA , que saboreas solo en tu habitación, contemplando como se hacen realidad, se cumplen y materializan.

Recuerda que todos los días debes tomarte unos minutos para ver la cartelera y hacer la visualización creativa, llenándote de la magia de la experiencia que puedan venir cada uno de los días que la realizas.