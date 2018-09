Datos sorprendentes de los Creativos.

Ser Creativo

¿Qué es ser creativo hoy día?

Y es que seguramente no tenías ni idea de lo que es Ser Creativo, o que es la Creatividad, más aun en estos tiempos de hoy y es que los creativos tienen la tendencia de innovar para la posteridad, simplemente están hechos con un don que los hace ser mucho más sensibles que otros y responden a las grandes incógnitas de manera distinta a la que la gran mayoría responde, pero si nos adentramos en las curiosidades más intrínsecas de estos seres podemos notar que realmente están hechos para innovar una y otra vez hasta lograr el cometido inesperado y sorprendente, desarrollando hábitos y reglas de oro de vida y desarrollo profesional.

Creativos hasta el final…

Primeramente puedo decirte que son: Sensibles, Diferentes, Aventureros y Extremos.

Si y es que los Creativos son realmente sensibles y las necesidades los obligan a tomar caminos diferentes a lo que habitualmente podríamos pensar. Tienden a disfrutar las aventuras de riesgo y el tiempo para ellos simplemente representa un reto más a superar por lo que hacen sus creaciones bajo verdadera carga de presión, es allí donde aflora la musa de cada uno, pueden ser los que piensan más y con más minuciosidad sobre algo en particular, por lo que otras personas las ven como si fueran perezosos por lo que no actúan de una forma literal ante las circunstancia y más bien dejan pasar el tiempo para que les llegue la idea que puede hacer lo que ellos necesitan, por lo que otra curiosidad es que cuando están cansado pueden hacer las cosas más inesperadas logrando dar en el blanco de las respuestas, pero no lo podrás creer que los creativos tienden a envejecer de una manera también diferente, por lo que es una ventaja sustanciosa a la hora de la vida misma.

La sensibilidad a flor de piel.

Cuando se habla de la sensibilidad es que responden diferente a la luz, al sonido, a los aromas e inclusive al tacto y por sobre todo a las diferentes imágenes que el mundo que les rodea les presenta, por lo que en un momento pueden estar atentos y en otros pueden volar entre sus ideas creativas y permanecer en ellas por mucho, pero mucho tiempo, por lo que son propensos al sueño, a la meditación y al descanso en general, por si fuera poco tienen la tendencia de reírse de sus propias invenciones y defraudarse también con facilidad y hasta pueden mentir con frecuencia haciéndolo con naturalidad y si, con creatividad.

Muchos queremos formar parte de este grupo de creación del mundo y ser partícipes de esta influencia maravillosa de hacer posible crear ideas capaces de transformar por completo el transcurso de la vida, sea personal o del mundo, por esto hoy día LA CREATIVIDAD ESTÁ A FLOR DE PIEL, con la puesta en marcha de los centros para el desarrollo de ideas realmente revolucionarias y de mucho valor tecnológico, artístico, comercial y vivencial, como los centros de Google y las llamadas ciudades de desarrollo tecnológico como Silicon Ville.

Pero para ser parte de esta selecta capa de los habitantes del mundo te recomiendo comiences a cambiar, de manera diferente y creativa los problemas o situaciones cotidianas de tu vida, de tu casa o de tu comunidad e incrementar el ejercicio, meditar, cantar, llenarte de buenas energías, reír, bailar, disfrutar con tus amigos, hacer caminatas, hacer ejercicios, disfrutar de la naturaleza, de los buenos aromas, de la buena comida, de viajar, para así estimular tus sentidos disfrutando de la vida, más allá de las simples rutinas diarias impuestas por la sociedad. Es necesario Cambiar Nuestra Mente.