Te ama o no tu pareja

Te ha comenzado a rondar en la cabeza la pregunta de “¿Cómo saber si mi novio me ama?”, ya sea porque no estás segura, porque sientes que ha cambiado o que simplemente te gustaría saber esas características que tiene un hombre enamorado y quieres compararlas con las de tu chico.

Aspectos que te pueden ayudar a saber si tu novio realmente te ama

Si bien no todos los hombres son iguales y cada uno tiene su forma particular de querer, hay algunos detalles que son infaltables en el comportamiento de una persona cuando quiere de verdad. Por aquí te damos unos tips de cómo saber si tu novio te ama:

Busca la forma de pasar tiempo contigo

No te desesperes si quieres verlo todos los días y él no puede, seguramente tu chico tiene sus propias obligaciones familiares, académicas y/o profesionales, pero cuando tiene o puede hacer un poco de tiempo a la primera persona que busca para compartirlo es contigo.

Siempre quiere saber más cosas de ti

Otra forma de cómo saber si te ama, es que esté pendiente de ti, de tus cosas, quizá no sean los temas más interesantes, pero si realmente le importas para él será importante conocer cada detalle de las cosas que te pasaron en tu día, y aunque no lo veas diariamente siempre se hará presente con un mensaje, con un WhatsApp o una llamada.

Te ofrece su apoyo incondicional

Si está a tu lado no solo en los buenos momentos, sino también en los malos ¡ese hombre te ama! Más allá de todas las cosas bonitas que te pueda decir tu novio, si cuando realmente lo necesitas no está para ti, no es alguien que valga la pena. Si tu chico te apoya, por ejemplo, en tu crecimiento profesional y te estimula para que creas en ti misma y vayas más lejos, porque se siente orgulloso de ti y te los hace saber, entonces realmente te quiere.

Te involucra en su vida

Si conoces a su familia y amigos y ellos te conocen a ti como su novia, si en las actividades especiales que organizan en el lugar donde trabaja te lleva con él, si cuando tiene que tomar alguna decisión la consulta contigo primero, si te hace parte de sus planes a futuro, es porque irremediablemente está enamorado de ti.

Muestras de cariño

Cuando hay amor gestos como agarrar la mano, un beso en la frente, un abrazo inesperado, hacerte cosquillas, una mirada fija, son pequeños detalles que muestran lo especial que eres para tu chico, aunque no todos tienen una misma frecuencia, este tipo de gestos de cariño que van más allá de un encuentro sexual, hacen la diferencia entre si está enamorado de ti o no.

Te anima

No todos los días tienen por qué ser buenos y en esos momentos donde surge algo ya sea relacionado con tu pareja o con otra cosa que te hace sentir triste, tu novio siempre lo va a notar aunque no te lo diga y si se esfuerza por hacerte sentir mejor ya sea recurriendo a algún chiste malo o recordándote un momento divertido o especial que vivieron en el pasado, y cuando es necesario, te ayuda a encontrar una solución, realmente le importas.

Confianza mutua

Es quizá el factor más importante dentro de una relación y corresponde a los dos. Cuando hay amor hay confianza. Si bien puede que tu chico haya llegado a sentir desconfianza en algún momento, es importante la forma en que lo han resuelto. Las relaciones se fortalecen cuando el nivel de confianza aumenta entre las parejas, es una de las principales razones de que dos personas duren mucho tiempo juntas.

