A lo largo y ancho de Latinoamérica, la figura del latin lover ha dado de qué hablar durante años. La industria del entretenimiento se ha encargado de catapultar a los hombres con un gusto desmedido por atraer mujeres y conquistarlas, generando opiniones encontradas al respecto.

Aunque naturalmente la psicología masculina asocia el éxito y el poder con atraer féminas, y un gran número de ellos asegura que “mientras más, mejor”, lo cierto es que detrás de este tipo de hombres hay muchos trucos. Si eres una chica, aprende a reconocer un latin lover, y si eres hombre, conoce algunas de las estrategias que te harán aumentar tu poder de seducción y descubre cómo ser un latin lover.

Las reglas de oro de cómo ser un latin lover

Si necesitas ayuda para mejorar tus trucos para ligar o ya te sientes todo un latin lover sigue leyendo, mejora las jugadas y se un imán para las mujeres.

1. Confianza

Este es un elemento clave, un hombre sin confianza no logra la atención femenina por más que sea físicamente atractivo. Muéstrate seguro de quien eres, de tu personalidad y ten presente que ninguna mujer es inalcanzable, sólo debes mostrarte interesado y que eres capaz de conquistarla.

2. El poder de la palabra

Si quieres saber cómo ser un latin lover a quien nadie se le resista ¡Conversa! Las mujeres se seducen por el oído, pierdes el tiempo si intentas ir de entrada al plano físico. De hecho, para llegar allí, debes comenzar por halagarla de algún modo: por su sonrisa, sus ojos, su voz, algún gesto, por como luce o baila.

La conversación también es fundamental para que domines el arte de cómo ser un latin lover, por que sí, es un arte, decir las palabras correctas, en el momento ideal, hacer las preguntas adecuadas, sentir el momento en que harás un cumplido o en cuál dar una pequeña caricia en su mano, cabello o espalda. Pendiente con esto último, pues sólo es un complemento mientras le haces un cumplido o le cuentas algo de ti para transmitirle cercanía sin abrumarla.

Indaga en lo que esté haciendo en el momento en que la conozcas, sobre sus gustos, en lo que hace en su día a día y obtendrás información para una buena conversación. Cuida cómo te expresas, aunque hay hombres que naturalmente tienen voces atractivas, sólo adáptate a la situación: estás hablando con una mujer, no con un amigo.

3. Cuida tu apariencia

Sin duda hay mujeres que se fijan a la primera en cómo luces, de hecho, cada mujer es un mundo y no sabes cómo lograrás atraerla de entrada, por lo que verse bien es básico. Por un lado, aumenta tu seguridad y, por otro lado, ella se fijará más rápido en ti.

No necesitas ropa de marca para ello, pero si saber qué te queda bien y qué no, como combinar piezas y tener un estilo propio. Afeita tu barba o si la llevas, haz que luzca bien cuidada, lo mismo con tu cabello. Y el arma por excelencia: ¡El Perfume! No hay mujer que resista a un hombre perfumado, pues el aroma mueve sus hormonas y fijan su atención en ti.

4. Los detalles

No hay mujer sobre la faz de la tierra que no aprecie una invitación o un regalo, por simple que sea, por ejemplo: una flor o un chocolate, será trillado, pero son efectivos. Estas estrategias son infalibles cuando han quedado en verse nuevamente, tras detectar química en el primer encuentro.

Estos fueron 4 tips elementales que no fallan con las mujeres, pero hay muchos más sólo debes entrenar tu ojo para saber cómo abordarlas. Si, sabemos que quieres conocer muchas mujeres, es normal, sólo cuida que no sea en las mismas circunstancias y no te muestres irresistible ante ellas o como un conquistador, porque entonces sólo conseguirás que ella quiera huir.

Fuente: > como ser un verdadero latin lover