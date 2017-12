¿Como dejar ir a tu ex?

Si te encuentras con ex, está bien. Siempre y cuando sea por reuniones en común.

Es momento de hacer cosas nuevas.

Más datos

Cómo dejar de amar a tu ex. Dejar ir a alguien que amas nunca es fácil. El dolor de una ruptura puede durar desde un par de días hasta varios años en algunos casos.

198

No vale la pena seguir suspirando por alguien que ya no quiere estar contigo, solo pierdes tu tiempo, quizá todo el mundo te lo ha dicho, pero no sabes que hacer para sacarte a ese niño de la cabeza. Para ello sigue los siguientes consejos para volver a ser feliz.

No lo espíes: deja de revisar su muro y los comentarios que pone en otros, ya no lo vigiles a la hora del descanso y ni lo sigas a escondidas hasta su casa después del cole.

Cero acoso: no es buena idea hacerte la aparecida donde juega futbol, nada que ver.

No odies a su novia: ya no digas que esta horrible y que es una cualquiera, detente ya. Esa mala vibra solo te envenena.

Ya no le crees mala fama: ¿has esparcido rumores para desprestigiarlo? Que le encanta robar en las tiendas, que paga para que le hagan las tareas, que le gusta ingerir sustancias prohibidas.. Basta!

Haz actividades para distraerte: ejercicio es buena opción

para distraerte: ejercicio es buena opción Deja de buscar respuestas. Muchas personas desperdician horas de horas tratando de averiguar lo que salió mal en la relación. A menudo se culpan a ellas mismas por alejar a la otra persona, lo que las lleva a sentir inadecuación y rechazo. Sin embargo, algunas veces, no hay otra respuesta para la razón de una ruptura además del hecho de que tanto tú como tu ex simplemente no eran el uno para el otro.

simplemente no eran el uno para el otro. No tengas relaciones sexuales con tu ex pareja. Una noche de sexo apasionado con tu ex solo hará que olvidarte de esa persona sea más difícil.

Sugerencia será difícil tener a un chico a tu lado mientras tu sigas obsesionada con otro. Si alguno está interesado en ti, pero se da cuenta de que te mueres por alguien más, preferirá mantenerse alejado. Abre bien los ojos es probable que ni siquiera te hayas dado cuenta de los galanes que quieren algo contigo, por que toda tu atenciones esta puesta en tu ex! Sácalo ya.

Recuerda que solo de ti depende dejar de cargar con alguien. ¿No crees que ya es hora de que tu ex tome su propio rumbo y que tu vida deje de girar en torno a el? Piénsalo! El ya no es nada tuyo.

No le mandes mensajes y hagas llamadas telefónicas a tu ex.

Fuente: > Carlos Coronado.