Antivirus esenciales para instalar en tu Android

El sistema operativo Android de Google, se encuentra en más del 70% de los smartphones en el mundo, siendo un gran atractivo para los hackers. Este sistema será seguro y libre de virus siempre y cuando no se le instale aplicaciones fuera de Google Play Store; sin embargo, a veces se está ansioso o curioso de probar una App no encontrada en la tienda, y allí es donde un antivirus es necesario en el dispositivo móvil.

Dónde descargar los antivirus para móviles

En la tienda Google, existen aplicaciones de antivirus que se pueden descargar gratuitamente o a modo de prueba y las cuales evitan que nuestro smartphone sea atacado por un dañino virus y darnos así el susto de nuestra vida. Lo ideal es escoger un antivirus competente y eficaz, que puede ser gratuito o pago. Aquí se te presentan los más esenciales y que han sido reconocidos como los mejores.

1. AVG Antivirus Mobile

Es una aplicación ligera que protege en tiempo real, su base de datos siempre se mantiene actualizada y ofrece beneficios de seguridad como antirrobo, análisis de seguridad de WiFi, borrado remoto del dispositivo, bloqueo de aplicaciones e inclusive de llamadas no deseadas. Este antivirus se ejecuta en modo silencioso protegiendo el dispositivo de spyware, malware u otros virus.

También tiene entre sus servicios PRO, la cámara trampa que se activa cuando alguien intenta ingresar al dispositivo, y al tercer intento, éste toma una fotografía del intruso curioso; además, se puede hacer una copia de respaldo de aplicaciones que será almacenada en la tarjeta SD.

2. Avast Mobile Security & Antivirus

Es totalmente gratuito y tiene como principales funciones un motor antivirus, antirrobo, bloqueador de aplicaciones, bloquear números desconocidos, bloqueo de malware en la web, cortafuegos, prueba de velocidad de WiFi, protección de datos, pago, chat y fotos, entre otras.

3. AhnLab V3 Mobile Security

Este antivirus ofrece un paquete completo de funciones como su actualizado analizador de virus y malware, antiphishing, filtro web, bloqueo de aplicaciones, antirrobo, bloqueo de llamadas desconocidas, limpieza y borrado de datos de forma remota, control parental, copia de seguridad, entre otras.

La utilidad de este antivirus no influye en la carga de la batería ni en el rendimiento del dispositivo. Su escaneo es en tiempo real detectando malware expuestos en los últimos 30 días; asimismo, no arroja falsos dispositivos y no genera mucha cantidad de tráfico.

4. 360 Security – Antivirus Boost

Se trata de uno de los antivirus más populares para Android, es totalmente gratuito y es de tamaño ligero. Tiene una agradable interfaz y características como el análisis automático de las aplicaciones, elimina los archivos basura del dispositivo, ahorrador de energía, ofrece privacidad, bloqueo de aplicaciones y antirrobo.

Tiene la capacidad de escanear en tiempo real al dispositivo en búsqueda de algún software malicioso, e igualmente supervisa la instalación de una nueva aplicación. Puede realizar la limpieza, análisis de vulnerabilidades y optimización de los procesos ejecutados en el smartphone para así mejorar su rendimiento.

ESET Mobile Security & Antivirus

Con una tasa del 100% de protección, este antivirus se muestra como uno de los más confiables a utilizar. Fácil aplicación con un paquete de funciones de amplia utilidad, tal como protección en tiempo de real, cuarentena de aplicaciones y archivos corruptos, antirrobo, antiphishing, etc. A su vez, no afecta el rendimiento del dispositivo, ni la duración de la batería y no advierte de detecciones falsas. Además, ofrece protección durante la navegación en la web.

