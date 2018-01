Algunas claves para activar tu prosperidad.

La abundancia no es solo en lo monetario.

Prospera en todos los aspectos de tu vida.

Ser abundante significa ser feliz porque no solo tienes dinero, sino salud, paz, amor, tranquilidad y armonía en tu vida.

El diccionario define la palabra prosperidad como “buena suerte en aquello que se ha emprendido, o en el curso de las cosas. Mejora social y económica, bienestar. Fase ascendente de un ciclo económico, buena fortuna”

La prosperidad quizás sea la palabra que mejor resume lo que todos anhelamos en la vida. Aquí tienes algunas claves para abrirte a ella.

Dirige tu mirada hacia dentro. Allí encontraras todas las respuestas que estás buscando.

Reemplaza las ideas de carencia por ideas de abundancia. Para atraer la prosperidad, lo primero es cambiar y crear una conciencia de prosperidad.

Somos hijos de la infinita abundancia del universo, donde no existe nada parecido a la escases, limitación o pobreza.

Ser agradecido es un ingrediente vital en el desarrollo de una conciencia de prosperidad. Nada abre el portal de la prosperidad más rápido que un corazón agradecido.

Despréndete de todo lo que no uses o no sirva y dáselo a alguien que lo necesite y use.

Se consciente de tus pensamientos y sentimientos. Los juicios críticos y los sentimientos de temor bloquean lo bueno, mientras que una conciencia de amor y confianza acelera el flujo.

Observa a la naturaleza. ¿Ves las hojas de los arboles? ¿Ves los granos de arena de la playa?. ¿Podrías contarlos? Así de abundante y generoso es el universo. Nosotros formamos parte de esa abundancia.

Si quieres ser bendecido con todas las cosas buenas de la vida, aprende a bendecir a todos en silencio con todas las cosas buenas.

La idea de dar, e bendecir o una simple oración tienen el poder de beneficiar a otros.

Todo lo que deseas ya está aquí contigo. Ya tienes todo lo que has querido. Dinero, hogar, relaciones y plenitud creativa, además de todo lo que te imagines.

Acepta la posibilidad de que la abundancia ya está aquí, solo que todavía no te has dado cuenta.

Permite que la prosperidad se revele en tu vida. “Revelar” es la palabra clave-

Lo que quieres ya está aquí, cree en ello y lo veras.

Somos una expresión de la Tierra, donde cada cosa esta relacionada con todo lo demás. Dios existe en tu interior. Honra la vida la prosperidad se materializara. Tal como la piensas.

No hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. No hay un camino a la prosperidad. La prosperidad es el camino – WAYNE DYER.

Fuente: > Andrea Suarez