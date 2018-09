5 Hobbies que te ayudaran a vivir mejor.

Pasión por un Hobbie

Los Hobbies alientan nuestras vidas.

Pero antes, ten presente estos consejos.

Empezar poco a poco, es la mejor manera, no debes ser un experto de una sola vez y por todas, recuerda que la manera más eficaz de hacer las cosas es: “EMPEZAR PASO A PASO”, sin prisas y sin descanso, es un hábito que te tiene que agradar, que debe despejar tu vida, que debe llenarte de emoción, por lo cual ten pendiente que si no te llena debes dejarlo, siempre te ayudará a tu vida y a salir de la rutina convirtiéndote en un Ser de Luz y Creativo.

No te abrumes, si es de empezar de manera inter diaria, puedes hacerlo, “SATISFACE TUS PROPIAS EXPECTATIVAS”, no las de los demás, allí está el verdadero secreto, porque si bien es para liberar nuestras mentes esto se convertirá en un estilo de vida que seguirás siendo aunque aparentemente no tengas las fuerzas o los recursos para llevarlos a cabo.

Si bien es cierto que es una tarea individual, ponto te darás cuenta que existen siempre “GRUPOS DE APOYOS DE DONDE OBTENER NUEVAS Y MEJORES EXPERIENCIAS”, por lo tanto antes de defraudarte y dejarlo a un lado ten presente que sin duda alguna hay muchas personas que comparten tu hobbies y que con ellos puedes hacerlo en la práctica con mucha más facilidad.

Alguno de los Hobbies más seguidos…

Uno de los hobbies más seguidos es La Pintura, en muchos lugares existen hasta franquicias que ofrecen sus servicios para aquellos pintores novatos, que combinan otras actividades para enriquecer la experiencia, como el hecho que mientras pintas puedes escuchar música, tomar una o varias copas de vino siguiendo las instrucciones de un profesional, si no existen en tu localidad estas ofertas puedes hacerlo a través de cursos de pintura creativa o de manera individual, muchas redes ofrecen también muchas clases que puedes seguir para adquirir experticia.

Hacer Ejercicios es otro de los hobbies que pueden ayudarte a alimentar no solo tu mente sino que estarás en forma si sigues una rutina diaria, de mas esta decirte los beneficios que obtendrás tras la realización de ejercicios y de que tan extraordinario puedes pasarlo si te inscribes en clases de bailoterapias u otras clases como el pilates, o si Caminas, trotas, corres, nadas, entre otros muchos más.

Cultivar Flores es un verdadero arte, este hobbies puede hacer que tu espíritu tenga realmente una nueva estructura y la sutileza que brindan las flores puede que te llene también de mucho dinero, porque luego de practicarlo con mucha pasión, te convertirás en todo un experto florista y puedes vender tus creaciones cultivadas.

Piensa en un hobbies que pueda llenarte de vida, bueno puedes practicar la Cocina Creativa, este hábito de vida sin duda alguna lo agradecerá tu cuerpo y si tú mismo lo deseas puedes agradar a tu grupo de amigos, pero piensa en la sencillez de los platillos que puedas hacer primeramente, para que no te asustes y abandones tu intensión de ser un experto, por lo que en muchas ocasiones puedes empezar con las técnicas, con platillos, con rutinas de Cocinas o simplemente por regiones del mundo para empezar, tu impones tu ritmo y la manera como abordas el tema.

¿En la voz esta tu magia? Si es así este hobbie puede que te acerque a lo sublime de tu alma, por lo que cuando Cantas puedes expresarte más aun y reflejaras tu emoción por la vida, claro está que al cantar debemos tomar en cuenta también nuestra propia estima y si bien la voz puede educarse, podemos decepcionarnos si no somos los cantantes que queremos ser, es por esta razón que hay que hacerse un estudio claro para no crear falsas expectativas, tal vez si por insistencia podemos convertirnos en los próximos ídolos de la canción.

Solo recuerda que los Hobbies los realizamos para distraernos, para divertirnos, para ENAMORARNOS MÁS DE NUESTRAS VIDAS, y en el caminos hacer nuevos amigos, relaciones y volvernos más expertos, lo que sí es claro que en se hace camino al andar y practicar los hobbies que queramos nos hará más diversos.