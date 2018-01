5 consejos imprescindibles para no fallar en tu primera cita

No falles en tu primera cita, sigue nuestras recomendaciones.

Utiles consejos para tu primera cita.

157

Seguramente te pondrás en el espejo a ensayar algún discurso o ademan que probablemente no vayas a usar, y, en el momento en que te encuentres vestido, tus manos sudarán sin control y tendrás ganas de salir corriendo o evadir el tan esperado encuentro.

Si eres de esas personas que tiene miedo de dar ese primer paso y explorar el primer encuentro, lee estas líneas, en donde te daremos 5 consejos imprescindibles para no fallar en una cita de amor.

Tener claro cuál es el objetivo de la cita

Antes de tener esta primera cita, debes sincerarte contigo y decirte el “por qué” decidiste ir a encontrarte con esa persona. Ya sea porque te gusta, quieres una relación seria o sencillamente quieres pasar el rato, debes tener plena consciencia del por qué estás invitando o aceptando salir con esa persona.

Ten confianza en ti mismo

Aunque suene un consejo bastante cliché, todos somos únicos y tenemos muchísimas cualidades que nos hacen ser especiales. Ten confianza en ti mismo y en lo que eres como persona. Eso te va a ayudar a que esa primera cita no sea una tortura. La idea es que disfrutes de ese encuentro ¿No? Sin confías en ti mismo, probablemente tendrás mucho camino recorrido. El primer encuentro

Independientemente de si no se han visto antes (se conocieron por medio de alguna plataforma de citas) o sencillamente entablaron comunicación por medio de un amigo. No es lo mismo estar detrás de una computadora, teléfono o un grupo, que estar frente a frente con aquella persona que te gusta.

El primer encuentro a solas, puede o no ser un encuentro caótico. Tienes que tener claro que esta primera cita no va a ser determinante para dar pie a una segunda o a algo más. De hecho, a pesar de las múltiples expectativas que puedes tener, es probable que estas no sean satisfechas y necesitarás volver a ver a tu acompañante para saber a ciencia cierta, si la persona que tienes al frente es tu media naranja.

Rompe el hielo

Si lo que más te preocupa es no saber que decirle, con solo preguntarle: ¿Cómo fue su día? ¿Qué tal esta?, dará inicio a una conversación efectiva, en donde ambos compartirán su vida y, poco a poco ir conociéndose más profundamente. Explora sus gustos y trata de ser proactivo en el tipo de conversación que quieres llevar. No hables demasiado de ti e interésate más por saber de la otra persona. El truco está en saber escuchar, más que en hablar.

Pauta otro posible encuentro

Si todo ha funcionado como esperamos. Es probable que hayas tenido una conversación amena con esa persona especial y se hayan conocido un poco más. Si ambos se mostraron lo suficientemente interesados en el otro, llámala para que sepa que aun estas pendiente de ella/el (pero no tan insistentemente) y trata de pautar otra cita en un lugar diferente y en otro ambiente. Veras como la conversación va fluyendo mucho mejor y te reirás de esos nervios que tenías en ese primer encuentro.

Fuente: > Vivencias.