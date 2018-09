10 errores que estás cometiendo a la hora de organizar tu boda según expertos

Organizando tu boda

Errores a la hora de organizar tu fiesta de boda

Muchas parejas luego de su boda se arrepienten de haber tomado algunas decisiones en su organización, si en este momento estás tratando de organizar tu boda, estás a tiempo de conocer de la mano de expertos los errores frecuentes, muy útil para que tu boda sea realmente como sueñas.

Organizadores de bodas se han enterado de los aspectos que a muchos de los recién casados les hubiese gustado cambiar, aquí conocerás lo que no debes hacer al organizar tu boda.

Evita estos 10 errores más comunes al organizar tu boda

Siempre es bueno conocer lo que te podría ayudar a la hora de organizar tu boda, no cometas los mismos errores en tu ceremonia de unión, haz que este sea un momento de tu vida del que no te arrepientas de ningún detalle.

1) Una boda “como debería ser”

Algunos recién casados hacen una boda basándose en lo tradicional, solo por irse por lo que se conoce como lo establecido en la sociedad, cuando lo importante es que no sea una boda como debería de ser, sino con cada detalle que tú quieres que tenga. No tengas miedo a experimentar.

2) Ceremonia en espacios públicos

Procura que al organizar tu boda no esté entre los planes hacerla en lugares concurridos, por no tener una completa privacidad con todos tus invitados puede que extraños se cuelen en tus fotos; además que expertos aseguran que se corre el riesgo de que se infiltren personas por no hacerse en lugar cerrado.

3) No contratar un fotógrafo profesional

Por querer ahorrarse dinero muchos novios no solicitan servicios de un fotógrafo, pero sin su trabajo podrías tener fotos sin calidad; piensa que es mejor que sean capturados en un buen ángulo los momentos dignos para recordar.

4) Tener al animador incorrecto

Un buen animador es importante en cualquier boda, si no lo eliges bien podrías hacer que tus invitados se aburran o que este diga algo fuera de lugar. Lo mejor es conocer cada detalle de lo que hará antes de contratarlo.

5) Bebidas alcohólicas en exceso

Aunque no lo creas, en la mayoría de las bodas que disponen de bebidas con alto grado de alcohol siempre hay un invitado que se pasa de raya por emborracharse, lo ideal es mantener un ambiente agradable con poca bebida.

6) Boda a cielo abierto

No te arriesgues a que el día de tu boda la lluvia, los insectos, el calor y el viento hagan de las suyas, mejor organiza tu ceremonia en su espacio cerrado para mayor comodidad y evitar sorpresas que no podrás controlar.

7) No irse de luna de miel

A pesar que el momento de la boda sea muy divertido y pienses que unas vacaciones con tu pareja no son necesarias, te darás cuenta que al terminar la fiesta querrás irte de vacaciones y descansar.

8) Dejar todo para último momento

Hacer una boda incluye muchos detalles que requieren de tiempo, por lo que postergar la organización no es la mejor idea, solo genera estrés al querer hacer todo en poco tiempo.

9) Organizar todo por sí mismo

Querer hacerlo todo resulta muy cansado y no te permitirá disfrutar el momento como se debe, deja tu boda en manos de profesionales y evita sufrir ataques de nervios.

10) No celebrar una boda en absoluto

Una celebración de boda es uno de los mejores momentos en la vida del ser humano, así que si decides casarte no hagas que esto pase por debajo de la mesa. No necesitas mucho dinero para disfrutar como quieres.

