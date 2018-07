5 Ritos que realmente funcionan para Rejuvenecer.

5 Ritos para Rejuvenecer

El Poder está en ti.

73

Por eso hay que ponerse manos a la obra.

Estos ritos de rejuvenecimiento, no serán útiles si solos los lees y no los practicas, debes tomar en cuenta que debes leerlos, releerlos y sobre todo ponerlos en práctica para que su efectividad, sea perdurable en el tiempo.

Por esto es que hay que poner manos a la obra, para poder desencadenar en nuestros organismos, los mecanismos para generar el rejuvenecimiento de nuestras células y de cada uno de nuestros órganos, haciendo que la paz llegue a nuestras mentes y se pueda tener un mejor color aural.

Recuerda que todo es Mente, Cuerpo y Alma, que si en un momento no están equilibrados esta triada perfecta, es probable que podamos sentir que los ritos no están funcionando de manera correcta.

Pero vamos allá…

El Primer Rito, es muy sencillos, resulta indispensable Pensar.

Llénate de esta mágica fuente de pensamiento, involucra todo tu cuerpo, explora con el pensamiento, que colores captas, los aromas de la juventud, con que te identificas, con que ideas nuevas llenarías tu vida, piensa en ti mismo como un ser joven, lleno de libertad, lleno de belleza, capaz de crear un mundo extraordinario y maravilloso, que involucre tu vida y la de muchas personas, piensa en la libertad de expresarte con los amigos, familiares y conocido, piensa en la juventud, no como en una palabra o concepto sino que ve más allá y explora que significa para ti ese deseo de rejuvenecimiento, eso que te conquista y que te hace despertar, piensa en como esto te traerá más juventud a tu ser.

Concéntrate en solo pensar, pensar y pensar, en los Estados de Juventud, sus implicaciones, las actividades que tu realizarías como un joven, como te sentirías, como actuarias, piensa en cómo es esa emocionante etapa llena de vitalidad, cuando encuentres en tu pensamiento este estado de vitalidad, llegaremos al próximo rito.

El Segundo Rito, es Liberar el potencial de Rejuvenecimiento.

Al pensar en el estado de rejuvenecimiento, te das cuenta que todo se basa en la vitalidad, es un estado mental, único, cautivante, la juventud te das cuenta que es mental, que si exploras nuevas posibilidades tu cuerpo está hecho para regenerarse cuantas veces tu lo desees, en el momento que tú lo necesites, recrea este momento de vitalidad y libera su potencial, ábrete a expresar que eres realmente joven, con vitalidad, olvídate de las limitaciones y cualquier angustia que puedas tener, más bien ábrete a llevar este estado de vitalidad a todo tu cuerpo, tu eres quien decide, que tan joven y rejuvenecido deseas ser, permítete por un instante llenarte de esta fuente maravillosa de poder sin límites y libera ese potencial.

Rejuvenecer depende de ti, tu puedes hacerlo, tu puedes llegar hasta donde tú quieras, permítete verte y sentirte mejor, ya no expreses palabras que condicionen tus movimientos, piensa y siente que estas en estado de rejuvenecimiento total, actúa como si no tienes limitaciones.

El Tercer Rito, es poner en práctica la voz de la perfección.

Pon en práctica la palabra perfecta, para los resultados perfectos, no condiciones tu voz, tus pensamientos no deben se limitantes, si todos los días expresas que eres joven, que tu cuerpo esta rejuvenecido, que tu cuerpo es perfecto, entre otras frases que apoyen esta nueva teoría más podrás conseguir que realmente tu cuerpo sea rejuvenecido, no se trata de milagros, solo es poner en practica la voz de la perfección, la palabra en acción tiene mucho poder y ese poder lo estás utilizando en perfeccionar tus pensamientos, sentimientos y sobre todo tu mente, cuerpo y alma. Si te limitas no podrás conseguir absolutamente nada.

Anímate a sentir que estas rejuveneciendo, que estás haciendo un milagro en ti, que te quieres y te consientes, que realmente eres lo mejor que hay en la vida, que tú eres indispensable para ti y para los demás, si te pones a ver si no te consientes tú mismo, quien puede hacerlo. Si te resulta difícil confiar en tu voz interna, puedes apoyarte en frases de otros, libros, videos u otros medios que expresen lo maravilloso que eres y el potencial que llevas dentro de ti.

El Cuarto Rito, es dedicarte a la creación de un estado de conciencia de tu esencia en este mundo.

Dedícate solo a ti, Visualízate lleno de Juventud, llénate de estos instantes de gozo, que sea esto un estado único de paz para contigo mismo, donde puedas reírte, llenarte de tu esencia como individuo.

Tu cuerpo, tu mente y tu alma, han pasado por muchas pruebas, años y centurias para llegar al estado de perfección en donde te encuentras hoy, tu quizás no lo sepas pero debes entenderlo rápidamente, que tú eres quien merece vivir, vivir feliz, contento, animado, lleno de salud, de belleza radiante y de juventud eterna, por eso, ten la amabilidad de quererte y hacerte sentir bien tú mismo o tú misma.

Realmente debo recordarte, que con solo darte un gusto, un perfume, un objeto, un incienso, ir a la peluquería, comerte algo que te gusta y que por cualquier razón has dejado a un lado por las prioridades de otro, de tus hijos, tu pareja o por simple obligaciones, no te has dado. Esa es la actitud, este cuarto rito es dedicado a ti y solo a ti.

El Quinto Rito es, vivir en intención de la armonía vital.

La armonía vital, es poner en equilibrio, lo que piensas, sientes, con la Expresión de tu ser Espiritual, debes recordar que todo lo que hagas en función de la creación de una nueva vida, mas armónica, más saludable, mas rejuvenecida, llena tu aura y tu mundo, tu espacio, tus circunstancias, por lo tanto, todos los que están a tu alrededor lo notaran, y no es cuestión de que se den cuenta los demás, es que tú mismo sentirás la diferencia.

Actúa en concordancia a lo que has expresado, pensado y meditado, se tú mismo, sin exagerar, sin desviar el camino, sintiéndote único, pleno, lleno de un sentido y amplio deseo de amor por ti y por los demás, vive en plenitud, rejuvenecido, lleno de conciencia, lleno de paz espiritual.

Recuerda que aun siendo cuerpo, la mente también necesita rejuvenecer y aun siendo mente, tu espíritu también necesita rejuvenecer, entonces, llénalos con buenas lecturas, apóyate en fuentes de poder, refleja tus emociones con tus amigos, llena tu vida con mensajes que puedan conectarte siempre con este estado de ánimo nuevo y revitalizado, escucha tu música favorita, ve al cine y apoya a cualquier causa que sepas que actúa por y para el bien común, en una palabra vive en plenitud y no te olvides de practicar estos 5 Ritos que realmente funcionan para Rejuvenecer.

Loading...

Fuente: > Marco Mogollon