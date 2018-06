58

Al abrir una nueva cuenta de correo electrónico, esta viene con cierta configuración, esto es algo básico y todos los servicios de correo lo tienen, claro que estos parámetros se pueden cambiar, pero siempre vienen con una configuración de fábrica por decirlo de alguna manera. Aquí te enseñaremos un poco sobre estas configuraciones básicas de tu Hotmail, como identificarlas y más importante, como cambiarla si no te sientes satisfecho con alguno de estos parámetros predefinidos.

Como identificar las configuraciones básicas de tu HotmailPor defecto debes entrar Hotmail te pedirá ciertos datos además de tu nombre y apellido, esto para asegurarse de tener contacto contigo en caso de alguna eventualidad, asi que una de las primeras configuraciones básicas de tu Hotmail que identificaras será:

El colocar tu número de teléfono: esto para tener contacto contigo y enviarte códigos u confirmaciones en caso de que surja algún problema con tu cuenta.

Correo electrónico segundario: esta es otra de las configuraciones básicas, y básicamente tienen el mismo propósito que el número de teléfono, contactar contigo si surge algún inconveniente.

Estas dos cosas junto con la preferencia de la bandeja de entrada, los filtros a utilizar para los mensajes y otras acciones forman parte de las configuraciones básicas de tu Hotmail, las cuales las puedes realizar al crear tu cuenta o en cualquier momento luego.

Como cambiar la configuración de HotmailUna vez configurado todo no es que ya no puedes cambiarlo, de hecho puedes hacerlo siempre que quieras, e incluso agregar configuraciones adicionales que no son las básicas, como las configuraciones de seguridad avanzada, las configuraciones de control parental y de más.

Todo esto y más lo puedes encontrar fácilmente en el apartado de configuración de la cuenta, que se representa en la pantalla con un pequeño engranaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

