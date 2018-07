101

Muchas personas quisiéramos tener un gran jardín donde cultivar todo tipo de plantas, tanto comestibles como no. La frescura y calidad de las cosas que cultivamos nosotros mismos no tiene comparación con los productos del súper mercado, eso sin contar con la gran satisfacción que nos genera el consumir algo que hemos trabajado. Pero no todos tenemos la dicha de tener un gran jardín, a veces siquiera uno pequeño, pero eso no quiere decir que no podamos cultivar, hoy te enseñaremos como cultivar orégano en macetas dentro de casa, para que le des más sabor a tus comidas.

Como cultivar orégano en macetasEsta es una planta muy noble y fácil de cultivar, sus exigencias son mínimas y crece prácticamente sola. Por lo que como cultivar orégano en macetas dentro de casa, aunque si debemos tener en cuenta varias cosas al momento de plantearnos sembrar esta planta. Al igual que no debemos confundirla con su primo, el orégano orejón. asi hay que informarnos mejor

¿Germinar la semilla o comprar la planta?

Esta es una duda bastante común, la respuesta va a depender de la disponibilidad de varias cosas. Si tienes un semillero disponible y puedes tomarte el tiempo de cultivarla desde cero hazlo, es lo mejor. Pero si lo que quieres son resultados más rápidos entonces comprar la planta ya germinada, pero

Germinar la semilla en el semillero

orégano en macetas dentro de casa es como germinar las semillas, esto se aplica a prácticamente todas las plantas y se hace de la siguiente manera.

Los semilleros se venden en los viveros o distintas tiendas, aunque también puedes fabricar uno casero. Tomas la semilla y la siembras a un cm de la superficie, dejándola en un ambiente húmedo y fresco hasta que la semilla germine y exponga sus hojas.

Cuidado de la plantita

, esta puede ser comprada o también puedes hacer unas macetas recicladas en tu casa, lo que te ahorra un dinero y ayuda al ambiente.

Si tienes más de una semilla asegúrate de sembrarlas con al menos 15cm de separación entre las mismas, esto asegura que crezcan bien y que no se entorpezcan unas a otras el crecimiento. Otra cosa también a tener en cuenta es que hay que procurar no tocar para nada la raíz de la planta, trasplantar del semillero a la maceta sin mover la raíz es la manera correcta de hacerlo.

Es importante tener en cuenta también que esta planta necesita estar en un lugar soleado y que solo se riega cuando apreciamos que la tierra está seca.

Para cultivar solo debes dejar que crezca unos 15cm y luego cortar a unos 2 cm de la base del tallo, la planta volverá a crecer con normalidad y nosotros tendremos un buen racimo de esta gran especia, la cual podemos secar en el horno o al aire libre para luego comenzar a utilizar en nuestras recetas.

Y asi de fácil es el cómo podemos cultivar orégano en macetas dentro de casa.

