¿Que son las Activaciones Ancestrales?

Las activaciones ancestrales como algo holístico

Nuestro mundo va más a llá de lo que vemos y delo que sentimos.

lo más probable es que gran parte de nuestra historia la tengan nuestros ancestros, aunque parezca descabellado, es así, nuestros ancestros tienen la mayor información de nuestra historia.

Lasocialmente está escrita en libros, periódicos, está documentada de alguna forma, en algún sitio, si alguna persona quiere saber algún dato antiguo, algún dato histórico, solo pudiera dirigirse hasta una biblioteca o puede teclear las palabras necesarias en algún buscador por internet, puede que encuentre toda la información que necesite y en base a esos datos realiza su investigación o simplemente aclarar dudas, sin embargo, hay datos que no se consiguen en internet, existe información que no la dan los libros,

¿De dond viene todo lo relacionado a las Activaciones Ancestrales?

Según la psicología, poseen una teoría de que nuestro ADN tiene memoria, a esta memoria se le llama memoria genética , los psicólogos indican que está presente apenas nace el ser humano, incorporándose en el código genético en base a las experiencias de vida desde recién nacidos, es decir, implica que por cada experiencia sea agradable o desagradable para el niño o niña nacida, el código genético se codifica de forma que le brinda una experiencia sensorial que a lo largo de su vida responde a estímulos según las experiencias vividas, un ejemplo de ello es el miedo al abandono desde que somos pequeños, si en algún momento un bebé sufre por parte de su madre una experiencia de abandono o que este no es atendido, el bebé a través de la memoria genética siempre lo recordará por lo que su llanto será distinto y se presentará en cada momento que sienta que es abandonado.

Algunos psicólogos, como Carl Jung, invoca la teoría de la memoria genética para diferenciar la memoria cultural, debido la condición racial del individuo, ya que se le atribuye a la memoria genética la evolución de la especie, el desarrollo del lenguaje y la transmisión de experiencias.

La cultura de cada individuo es indispensable para el crecimiento y el desenvolvimiento de la especie y de la sociedad en general, que se determina a través de la memoria ancestral, esta se presenta a través de mitos y leyendas como mecanismo para lograr unir la historia de los pueblos. Es a través de nuestros ancestros que tenemos todas las claves para comprendernos a nosotros mismos , somos seres que heredamos patrones, muchas veces estos patrones son solo copias negativas de nuestros antepasados, eso representa situaciones en nuestra vida no muy buenas, por lo que esto genera dolencias, enfermedades, cambios emocionales sin explicación, entre muchas otras cosas negativas.

Es tan importante conocer a nuestros ancestros para comprender muchas cosas, somos el reflejo de ellos, lo cierto es que nuestras actitudes y comportamientos no son más que herencia de nuestros antepasados, pero a quienes podemos considerar como los antepasados, desde nuestros padres hasta bisabuelos, es decir, nuestra familia directa, con la que de alguna forma convivimos y aunque no hayamos conocido también, la herencia de todas estas condiciones no son conscientes en nuestro ser, por lo que solo creemos que nuestras malas actitudes o indisposiciones, son solo nuestro carácter o nuestra personalidad, inclusive porque así nacimos .

Lo cierto es que nuestra personalidad se forma gracias a nuestras acciones, emociones y sentimientos , nuestro cuerpo reacciona en base a todos estos estímulos, por esa razón cuando no hacemos consciente de la realidad de lo que ocurre con nuestro cuerpo, cuando nuestras acciones no son cónsonas con nuestras emociones y sentimientos, en ese momento que solo cumplimos con mandatos sociales, para según nuestro bienestar, influenciando nuestro ser, sóla para cumplir o complacer con ciertas acciones a otras personas, por quizás seguir una moda, encajar en cierto grupo social, etc. Solo dejamos a un lado a nuestras emociones, que muy bien nos informa lo que ocurre con nuestro cuerpo y sencillamente es catastrófico lo que ocurre después, el cuerpo por lo general a no haber consonancia con nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, nos enfermamos, algunos inclusive llegan a la depresión, que también se le considera una enfermedad.

Nuestras acciones siempre responden a una conducta aprendida o heredada, nuestra vida en general responde a las acciones de nuestros ancestros, por esa razón la respuesta de nuestra cotidianidad está allí, desde cualquier cosas que realicemos en el trabajo hasta escoger la pareja que consideraremos para nuestra vida, tiene que ver con la memoria ancestral.

¿Por qué es tan importante activar nuestros ancestros?

En el momento que sentimos que nuestra vida no tiene sentido, que nuestras acciones no llegan a su objetivo, que las enfermedades no tienen explicación o simplemente queremos sanar heridas o situaciones que ocurrieron en el pasado y no nos dejan avanzar, es necesario recurrir a terapias que investiguen nuestros antepasados para poder sanar .

¿Para qué sirve las activaciones ancestrales?

Para comprender nuestras actitudes diarias, nuestras emociones, nuestras decisiones, las activaciones ancestrales sirven para estar cónsonos, en paz y armonía con la naturaleza, el trabajo, la sociedad y el mundo en general, esto permitirá reconocer que pide nuestro cuerpo y cumplir con sus mandatos, reconocer en qué momento está incómodo con lo que realizamos.

¿Como se hacen las activaciones ancestrales?

Se comienza primordialmente buscando información en nuestro árbol genealogico, el arbol genealogico es la familia de quien provenimos además de papá y mamá, hermanos, abuelos, abuelas, tíos, tías, bisabuelo, etc, es importante comprender a través de emociones y sentimientos lo que nos genera conocerlo y si no lo conocemos es trascendental hacerlo, ya que las respuestas las conoceremos allí, seguido de buscar similitudes con nuestros ancestros, como por ejemplo comportamientos parecidos o en común y similitudes físicas.

La activación ancestral permitirá llevar relaciones de pareja sanas, tener descendientes sanos emocionalmente, escoger lo que nos gusta a nosotros y no complacer los mandatos de otros para hacer felices a otros y sobre todo saber perdonar a nuestros antepasados, aunque hayan cometido errores, que aunque de alguna forma nos afectaron y en su tiempo estos consideraron que era la mejor forma de hacer las cosas, nosotros aprender a comprender y perdonar estas situaciones, nos permitirá continuar y tener una vida sana emocionalmente y sobre todo exitosa.