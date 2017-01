Negligencia en Miraflores con cuidador de perros

Deben tener cuidado donde dejan sus mascotas, algunas solo son aficionados.

Por: Natalia Cortés

Era la primera vez que mi novio y yo teníamos una perrita, por lo tanto, para que nuestra hija sea educada decidimos contratar al entrenador Victor Franco Villaverde, él me vendió una cadena de ahorque y una correa súper gruesa, carísimo por cierto (ya que es parte de su negocio) yo le decía si eso no era demasiado para un perro peruano toy de 4 meses y me dijo que así era el entrenamiento y por mi inexperiencia, le creí.

El jueves 24 de noviembre, Wara se fue a su entrenamiento con Victor, él la recogía y la traía en taxi, eran casi las 10:45am, yo estaba en Vivanda comprando y el entrenador me llama para decirme que había pasado un accidente con Wara, estaban en la puerta de mi edificio y yo en Vivanda de Alcanfores, así que corrí con toda mi alma y les di el alcance en Schel con La Paz... Victor tenía a mi perrita entre sus brazos sin correa y dijo para ir a Groomers.

Yo desesperada y llorando le pedí que me diera a mi perrita... sentí que no me la quería dar pero a gritos, me la terminó pasando... en ese momento me di cuenta que estaba muerta con una herida del tamaño de una moneda profunda en el pecho y heridas, raspones en el cuello y debajo del hocico....él me pedía que me tranquilice???? Y me explicaba lo que pasó (a mí me dio una versión) que al entrar al taxi con Wara, la correa de 1.20m quedó debajo de la puerta y pasó un auto a toda velocidad y jaló la correa y ahorcó a la perrita....la segunda versión que le dio a mi amiga que me recomendó al entrenador y lo conoce hace un año, le dijo que la correa salía por la ventana y pasó el auto a toda velocidad y ahorcó a la perrita.... cualquiera de la dos versiones me parecen absurdas y sólo demuestra un acto de negligencia total.

Ya cuando estabamos en Groomers ( él en todo momento guardaba la correa y cadena de ahorque, mi amiga que tiene más experiencia con perros a quien llamé, le dijo que estabamos en groomers de 28 de julio y no en Jorge Chavez que era dónde estábamos con Wara), yo estaba destrozada.... destruída y él en ese momento me dijo si quieres cremamos a tu perrita... yo no podía ni hablar ni pensar.... y la chica de Groomers le dijo que la cremación costaba 295 soles y en MI CARA sin importarle mi dolor comenzó a regatear el precio a 250, yo en ese momento le pedí que se largara y él me dejó esos 250 soles pero llevándose consigo la cadena y correa....cuando se fue el tipo, pedí que la hagan una radiografía, donde se puede ver claramente que la perrita murió porque se le rompió el cuello.

Es súper doloroso para mí recordar lo que pasó...y sobretodo porque no sé exactamente cómo murió Wara... la explicación que me dio, no nos convence.... y aparte en ningún momento el entrenador nos pidió perdón.... dijo en todo momento que fue un accidente... pero la negligencia de "olvidar" la correa ya sea por debajo de la puerta o por la ventana es cosa de principiantes o una persona inexperta.

Yo me pregunto: Estos "entrenadores" que abundan en Miraflores tienen constancias de estudios? Sus empresas son formales? Cuentan con licencia del distrito? Estas personas nos deberían entregar alguna boleta o un tipo de contrato de servicios para que puedan darnos alguna garantía con nuestros hijos de 4 patas.

Yo sé que esta denuncia no hará que yo recupere a mi hija ???? pero al menos quisiera que la gente tome conciencia y sepan a quien dan a sus mascotas. Y también esto servirá para que las personas que tienen a sus perritos con Victor, sepan lo ocurrido y decidan si quieren que sus perros sigan en manos de él y su equipo.

Amigos, ayúdenme a compartir esta información y que esta negligencia no quede en el aire.

Wara, hija mía... llegaré hasta el final por ti y haré que tu muerte no haya sido en vano

Natalia Cortés

