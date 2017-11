¡Lamentable! Una perra esperó en el aeropuerto a su dueño hasta que ocurrió lo peor

Recibía alimento tanto de los aeroportuarios, pasajeros, trabajadores

Por: Neptalí Gonzalez

Los trabajadores y los veterinarios que la atendieron han llegado a la conclusión que estaba esperando que la buscaran, “porque la perra no se movió nunca del aeropuerto y se alejaba poco”, afirmó uno de los veterinarios. Quienes hacen vida en el Aeropuerto Palonegro, cuentan que la perrita recorría la sala de espera, las terminales y pasillos constantemente.

Durante todo el mes que estuvo allí, la perra recorrió todas las instalaciones del aeropuerto y recibía alimento tanto de los aeroportuarios, pasajeros, trabajadores, en fin, era un animal muy empático y sociable hasta que dejó de recibir comida y se ubicó en un rincón donde permaneció la mayor parte del tiempo acostaba.

La perra abandonada estuvo todo este tiempo bajo los cuidados y atenciones de la Fundación Protectora de Animales, incluso los empleados le tenían envases con agua y comida, pero en sus últimos días el contenido permaneció intacto.

Solo tocaba esperar

Desde el momento que dejó de probar bocado, solo pasaron 48 horas y su salud se vio seriamente afectada, al instante en que el caso pasó a la Fundación Protectora de Animales. Las autoridades trasladaron a la perra en un guacal hacia una clínica veterinaria, donde le fue suministrado suero y una serie de medicinas para prevenir gastritis producto de tener el estómago vacío. Durante ese periodo de tiempo se le comenzó a llamar “Nube Viajera”.

Los veterinarios que evaluaron a Nube manifestaron que tenía un peso adecuado para tener dos años de edad y sus signos vitales no indicaban enfermedad alguna. Por lo que precisaron que la muerte de la perra pudo tener una causa anímica.

El veterinario de Naturaleza de Bucaramanga y Fundación Amigos de los Animales, Alejandro Sotomonte, afirmó que Nube a pesar de no ser de raza, no tenía las características de ser una perra callejera, “no tenía collar, pero presumimos que fue abandonada porque los callejeros tienen un instinto de supervivencia mayor”. Además “el animal olfateaba y caminaba de prisa como buscando a alguien o algo”, agregó.

Sotomonte también reveló que: “La hipótesis que tenemos es que un viajero la abandonó. Al parecer, durante el primer mes que la perrita estuvo en el aeropuerto recorría los pasillos en busca de alguien, posiblemente su dueño. Ese estado de espera deterioró su salud, al punto que ya no recibía comida.”

Además del caso de la perra llamada “Nube Viajera”, anteriormente han abandonado perros en las instalaciones de Palonegro. Sobre el tema del abandono animal en el aeropuerto de Bucaramanga, Sotomonte afirmó que tanto en el terminal aéreo como en el de transporte terrestre han sido numerosos los casos de perros marginados por diversidad de circunstancias.

“Por eso es necesaria la creación del Hospital Público Veterinario y del Centro de Bienestar Animal para atender estos y otros casos de abandono”, exhortó Sotomonte.

La historia de la perra Nube Viajera hace recordar numerosos casos de animales que han esperado durante años por sus dueños. Uno de los casos más conocidos mundialmente y uno de los más antiguos es el caso Hachiko, un perro que en 1935 murió en la estación de tren de Tokio luego de 9 años esperando el regreso de su dueño.

Otras historias similares de animales que han esperado en estaciones de vuelos y trenes son: Lampo en Italia, registrado en 1961 y más recientemente, en 2016, Hachiko de Kamchatka, un perro en Rusia que fue nombrado como tal en honor al primer perro abandonado.

