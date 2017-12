Conoce como hacer para que las mascotas no sufran con la pirotecnia

No dejemos que nuestras mascotas sufran con la pirotecnia.

Las mascotas son parte de la familia, hay que protegerlas.

Por eso a continuación se darán una serie de consejos sobre cómo pueden de manera más segura evitar graves accidentes y angustia para sus animales domesticados.

No hay manera de evitar que las mascotas en algún momento de su vida escuchen y se asusten con la pirotecnia, pero si hay maneras de hacerlos sentir protegidos y eso de alguna forma los calmará un poco, ¿cómo podemos asegurarlos para que no sufran tanto en los días festivos que se acercan? Muchas personas para resguardar a sus mascotas lo primero que suelen hacer es mantenerlos en la comodidad de su casa, donde se sienten más familiarizados y donde saben dónde colocarse para sentir seguridad, muchos escogen meterse bajo de alguna cama, otros en sus casas, pero lo importante es que no estén fuera de casa, sino que estén en sus hogares.

El trauma que desarrollan las mascotas (especialmente los perros) con estos estruendos puede llegar hasta darles ataques de pánico, algo que nadie quiere experimentar, la mejor manera de calmar a la mascota ante este tipo de situación es no hacer una escena, no asustarse ni crearle más trauma del que está sintiendo en el momento, sino simplemente mantenerse tranquilo para que el vea que no es algo tan grave, es posible que a la larga hasta que acostumbre, pues en muchos casos también podemos ver perros que son indiferentes a estos escándalos y es lo que todos queremos lograr para que nuestras queridas mascotas no sufran.