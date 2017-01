Tipos de banners publicitarios de éxito

Diseño de Banners Publicitarios

Diseña tu propia publicidad

Tipos de Banners

Lo importante es que las palabras e imágenes vayan unidas con un buen mensaje para tener impacto sobre el receptor. El diseño del banner ha sido una evolución constante, de esta manera ha hecho variedad de tamaños y formatos, que incluyen tecnologías como Java Script, gif, y las animaciones flash. Como resultado el banner ha tenido una enorme popularidad a la hora de aumentar conversiones en el blog.

-BANNER RECTANGULAR: Como indica su nombre, tiene forma rectangular y se coloca con posición horizontal, por lo general, en la parte superior de la página web. Tiene variaciones por sus tamaños, tales como: Megabanner (728×90 px), Banner (468×60 px), Medio Banner (234×60 px). El Megabanner suele colocarse en la parte más alta de la web site para obtener mayor atención de los lectores de un portal. Por tanto, es uno de lo más efectivos.

-ROBAPÁGINAS: Este tipo de banner tiene la forma rectangular vertical y está colocado en zonas estratégicas de las páginas para que el usuario no se sienta molesto. En general se ubica al lado de un artículo , sin que tape el contenido de este. Tiene una excelente efectividad. Sus medidas suelen ser 300×250 y 200×200 px, entre otras.

-RASCACIELOS: Pues este banner al igual que el anterior, es de forma rectangular vertical y su tamaño promedio es de 100×500 a 120×170. Se suele colocar, normalmente, en el lado derecho de la página web . Es ideal para la marca personal y además tiene un nivel de eficacia muy alta.

-BOTONES: Son pequeños banners, y generalmente tienen forma cuadrada y rectangular. Estos pueden ser estáticos o dinámicos, pueden colocarse en secciones fijas o en el inicio de la web site . También pueden ir situados en sitios clave de la composición de una página web. La medida de los más utilizados son de 120×90 px, 125×125 px, 120×60 px y 88×31 px.

-CORTINILLA O INTERSTICIAL: Suele tomar toda la ventana del navegador, generalmente aparecen antes de cargar la página web . Mayormente su duración es de menos de 12 segundos. También sueñe incluir la opción al visitante de “Saltarse el anuncio”, para que pueda ir directamente a la web site sin espera. Y es conveniente ya que cubre toda la pagina del navegador. Son eficaces para llamar la atención del usuario. Sin embargo, para muchos otros es un banner bastante molesto.

Y ahora bien, vamos a hablar de los puntos clave para que un banner tenga éxito

Los spot publicitario son como una similitud de los banners en marketing digital. Son anuncios que duran pocos segundos pero tienen que dejar algo en la mente del receptor para que al final se decida a comprar o consumir un producto o servicio que han publicitado. Es contraproducente usarlos en demasía, y su diseño para aumentar conversiones hay que cuidarlo.

Poner demasiados banners en la web puede llegar a ser molesto para el usuario, ya que lo distrae del contenido, y esto debemos evitar. El diseño para tener mayor conversión debe ser simple pero atractivo, con imágenes que resalten y que sean visibles, con un mensaje escueto, preciso e impactante. Tiene pocos segundos para captar la atención del visitante.

Deben incluir los siguientes elementos:

-Banners de los tamaños más usados. Según Google Adsense los tamaños que suelen tener más eficacia son:

300×250 px ( Medio Rectángulo ) Se suele colocar dentro o al final de los artículos.

) Se suele colocar dentro o al final de los artículos. 336×280 px ( Rectángulo Grande ) Suele colocarse dentro o al final de cada artículos, igual que el anterior.

) Suele colocarse dentro o al final de cada artículos, igual que el anterior. 728×90 px ( Leaderboard ) Suele utilizarse en los encabezados, o en el pie de páginas y foros.

) Suele utilizarse en los encabezados, o en el pie de páginas y foros. 300×600 px ( Media Página ) Es menos usado, pero tiene muy buen rendimiento.

) Es menos usado, pero tiene muy buen rendimiento. 320×100 px / Muy usado en los plataformas, con excelentes resultados.

-Mantén el orden. Se suele dar mayor notoriedad cuando van ordenadas así:

Logotipo (debe tener protagonismo, pero no más que el de los elementos siguientes)

Propuesta de valor (¿Qué te ofrezco¿ ¿Porqué ibas a hacer click)

Llamada a la acción (¡Descarga ahora!, ¡Infórmate!, ¡Haz click!)

-Diseño limpio. Es importante que tenga bordes, para que las visitas lo interpreten como información aislada y exclusiva.

-Texto rápido de leer y visible. El mensaje principal debe estar en letras más grandes, seguida de otra más pequeña, no se debe usar más de 4 líneas para cada uno. No hay que usar letras pocos visibles, cursivas o muy delgadas. No abusar de las mayúsculas y tampoco letra muy pequeña.

-Diseño acorde con la página de destino. Que vaya un poco acorde con los colores y fuentes que usas en tu página. La parte más importante del mensaje debe ir al principio.

-Tamaño real. Debes hacer con las medidas exactas que va a ocupar, porque de no se así va a ocupar más espacio en la memoria del hosting, y a consecuencia la web va a cargar más lento.

-No usar imágenes siempre. Con una topografía y colores llamativos, las imágenes aumentan el tamaño del banner.

-Sentimiento de urgencia. Como por ejemplo “Solo hasta mañana”, “Quedan dos plazas”, “Próximo en agotarse”. Crean la sensación de que si no lo aprovechan pronto, después será tarde. Sensación de alerta.

-Colores adecuados. No usar más de 2 o 3 colores, marca un contraste con el fondo para que destaque el mensaje.

-Animar el banner pero sutilmente. Que no distraiga el mensaje principal, que no sea repetitivo y que concluya con una llamada a la acción.