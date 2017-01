Razones para tener presencia en Internet

Porqué crear una Marca Personal o Branding

8 Razones por las cuales crearnos una presencia en Internet

1.Escaparate profesional y personal. Tenga la profesión que tengas, puedes exponer tus ideas, información, datos, investigaciones, imágenes o curiosidades de tu rubro. Puedes hacerlo mediante un blog o un canal de Youtube, además de que te darán notoriedad, puede serviste de “Curriculum” para poder presentarte ante empresas en las que te gustaría ser contratado. Además, las grandes marcas cada vez se fija más en personas que usan está presencia virtual para mediante ellos promocionar sus productos.

2. El respaldo que te dan tus seguidores. Podemos pedir a las personas que sigan nuestro proyecto en las redes sociales, las cuales además de acercarnos a ellos, nos darán una reputación conforme aumentamos las personas que siguen nuestro proyecto. Muchas personas además, piden opiniones para poder probar y comprar en Internet, por lo que mientras mejores comentarios tengamos acerca de nuestra marca, tendremos mayor prestigio, calidad y confianza de la gente que visita nuestra web, y ante el resto de marcas.

3.Llegar a miles, incluso a millones de personas. Aproximadamente unos 3.010 millones de personas en el mundo tienen acceso a Internet, y es una cifra que aumenta cada año. Y más de 2000 millones de personas usan las redes sociales, de las cuales más de 1000 millones acceden a Internet desde el móvil. En el mundo se hacen cerca de 1000 millones de búsquedas a diariamente. ¿Son cifras de una audiencia en potencia para mostrar tu proyecto, verdad? Así que es una oportunidad para realizar tus sueños.

4.Construir nuestra marca personal o Branding. Tener una marca personal exitosa nos hace destacar frente a las personas que no lo tienen, tanto dentro de Internet como en el mundo laboral. Mostrar tus conocimientos a una audiencia en auge en un perfecto aliciente sobre el resto de personas que no muestran sus cualidades, y nada más lo reflejan en un Curriculum en papel. Debemos sacar partido de está gran herramienta que es el futuro del mundo laboral. Debemos actualizarnos, el mundo está cambiando.

5.Tener absoluto control sobre nuestro proyecto. Podemos decidir qué tipo de publicidad usar, si queremos transmitirlo sobre un blog o vídeos, hacer campañas efectivas, mirar los resultados, corregir los fallos que vayamos teniendo. Prácticamente todo está bajo nuestro control, si queremos quitar o poner, a la única persona que debemos rendirle cuenta es a nosotros mismos. Esto es lo que hace también muy atractivo al marketing por Internet.

6.Crecer en escala mientras aprendemos. Sin duda, marketing digital es igual a una carrera universitaria, en el sentido de que no debemos parar de crecer hasta conseguir el éxito deseado. Aprender acerca de las nuevas tecnologías, redes sociales (social media), nuevas estrategias de mercadotecnia, nuevas formas de expandir nuestro proyecto en definitiva, nos demandara gran parte de nuestro tiempo. Lo bueno de esto, es que podemos aumentar nuestra experiencia y convertirla en nuestro aliado, así un día llegaremos a ser exitosos en este camino.

7.Costos de publicidad mucho más bajos. Poder hacer frente a los gastos de la publicidad para un negocio, no es algo fácil. Pero en la era digital, todo es sencillo, ya que solo se pagará por cada persona que hace clic en un anuncio, y no solo por el mero hecho de aparecer como sucede en la televisión, radio o prensa (periódicos o revistas). Además, de que para ser un negocio tendrás gastos mínimos. Es mucho más barato que en la publicidad tradicional, donde se invierten grandes sumas de dinero sin saber si esa publicidad llega o no la audiencia de forma eficaz.

Podemos empezarlo nosotros mismos, sin la necesidad de la aprobación de nadie. Cualquier persona que tenga cualquier oficio, hobby, carrera o profesión puede subirse al tren de Internet. Aunque nadie quita una cosa, también hay personas que han sido contratadas mediante sus logros de Internet por empresas de fuera. Es una forma de llamar la atención de los empresarios también. Así que no renuncies a tus sueños.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.