Qué es y para qué sirve un Blog

Enriquece tu Marca Personal

¿Qué es un blog?

Pues como decíamos antes un blog es una página web en la que se puede escribir y publicar contenido, que son llamados posts, entradas o artículos. La mayoría de información que encontramos en Google, es escrita por bloggers, ya que son los que alimentan a la comunidad de Internet. Podemos potenciar mediante esta nuestra imagen como marca y profesional, y nos sirve también para fidelizar y crecer en seguidores en las redes sociales. Aunque para ello también se puede prescindir de esta.

Ventajas que suponen los blogs

-Contenido multimedia. Se puede componer un artículo usando audios, vídeos, imágenes, ya que en los planes de marketing ha llamado mucho la atención el contenido audiovisual. Gracias a la mejora de este software podemos crear muchísimo contenido de forma colorida y sencilla a la vez. Así que si quieres tener una marca exitosa, un blog es ideal.

-Buen complemento a un canal de Youtube. Hace que tenga un toque más profesional, ya que podemos agregar nuestra página web como extensión de nuestro canal y ofrecer más variado contenido. Aunque hay muchos diseños para los blogs, no tiene por qué ser estrictamente formal tu página web, sino auténtico y contener excelentes artículos.

-Poder interactuar con los lectores. En cada artículo que escribamos podemos recibir comentarios de las personas que nos visitan, y poder responder a sus dudas. De esta forma consolidamos la relación con los mismos, ya que lo que agrada a las personas precisamente de este tipo de marketing, es la cercanía que se puede tener con los autores de contenido.

-Indexar contenido. Podemos hacer aparecer nuestros artículos en los resultados de los buscadores de Google, de esta forma cuando un usuario busca información de su interés, saldremos como resultado de su búsqueda si la temática expuesta está relacionada. Esto es interesante, ya que podemos llegar a cientos o miles de personas, y esto a su vez hará que las personas tengan una referencia de nosotros sin necesidad de pagar por publicidad.

-Podemos usarla como Curriculum en Internet. Podemos expresar nuestras ideas mediante esta plataforma y llegar con ellas a otras personas, por tanto, si obtenemos reconocimiento de otras marcas, podemos usarla para ser contratados por empresas de nuestro interés. Sirve para mostrar tus cualidades como emprendedor, y esto resultado bastante atractivo para las personas que buscan personas para su plantilla de alguna empresa de marketing.

Consejos para las personas que ya tienen un blog

Un primer consejo es que la intención de crear un blog siempre debe ser ofrecer buen contenido, y no ofrecer de forma desmesurada productos y/o servicios a las personas, ya que las personas les gusta elegir que comprar no que se lo vendan constantemente. Por muy bueno que sea la calidad de tu producto o servicio, debes saber que a menos de crees una relación con tus visitantes, no tendrás buenos resultados.

Los internautas es verdad que cada vez más compran a través de Internet, pero si tú te vuelves alguien de su confianza, será el motivo en el que vayan a tu sitio web a obtenerla. Es la era de la comunicación 2.0, esto quiere decir que el cliente da su opinión y la marca escucha. Siguiendo estas pequeñas pautas podremos obtener mejores resultados.

Calidad, respeto, confianza y honestidad debe ser el sello distintivo de tu marca.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.