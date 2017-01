Protege la reputación de tu Marca

Newsletters

Claves para crecer a gran velocidad en tu Newsletters

El email marketing es usado tanto como empresas y particulares, ya que se trata de la comunicación con el visitante después de que visite tu página por primera vez. Nos ayudará a darle más información al nuevo suscriptor y a los antiguos sobre nosotros, y sobre nuestro proyecto y mantenerlo actualizado. Pero tenemos que mantener unos parámetros para no terminar en spam o peor aún, en la lista negra. Esto puede suceder si no usamos las herramientas de forma correcta. Contratar a un buen proveedor de email marketing es parte de este proceso.

Debes tener en cuenta que tener una buena reputación no significa que el email sea entregado al destinatario. Hay otros factores como el tipo de contenido, el tamaño del mensaje, la línea de asunto, la autenticación, el remitente, entre otros factores. Tenemos que cuidar estos requisitos en la medida posible.

De esto factores dependerá la entregabilidad de tus campañas email.

-Constancia y magnitud. Los emails poco organizados son poco valorados, y además afectan negativamente a tu marca. Con lo de poco organizados nos referidos s loa email enviados de forma descontrolada, poco continua y que si lo hacemos, exageramos en la cantidad. Debemos tener una planificación: por ejemplo, en este caso sería un marketer mal organizado seria uno que no envía ningún correo en todo el mes, pero cuando lo hace, envía 10 o 10.

Lógicamente esto no deja buena impresión. Entonces por ejemplo, una buena organización es enviar novedades una vez a la semana para que las personas seguidoras de tu blog se mantengan actualizadas.

-Revisar los emails activos. Esto significa que debemos estar pendientes de los correos que están abandonados, ya que nos ocupan espacio. Además de no ser útiles, esto hace que el porcentaje de rebotes aumente. Un buen servicio de email puede darte las estadísticas para poder realizar el correcto seguimiento.

Tener correos que están inactivos lo que hace es que no nos aportan visitas. Pero tiene que ser tomado con normalidad, ya que es algo que sencillamente no depende de nosotros. No podemos controlar quien se da de baja en su correo.

-Reclamaciones. Si un destinatario califica como spam un email que recibió, es una reclamación directa de que no le gusta algo de los mensajes. Si acumulamos un alto índice de quejas, podemos arriesgarnos a perder toda nuestra reputación como marca. No debemos tomar corroes de directorios de guías o bases de datos de dudosa procedencia, ya que esto produce un rechazo inmediato. La información es mejor entregarla de forma gradual, y estar atento a la reacción de las personas para ver que les guste y que no.

Porque si te das cuenta, debajo del mensaje del email hay un pequeño cuestionario que pregunta porque nos damos de baja, y si hay muchas personas que responden “no me he suscrito en este boletín electrónico”, el proveedor puede darnos de baja ya que esto es una falta grave.

Los altos porcentajes de rechazo pueden ser de dos tipos :

· . En este caso, el email no se pudo entregar por razones no muy graves, por ejemplo por errores temporales del servidor, o porque en ese momento el buzón estaba lleno.

· . Este es mucho peor, ya que indica que el email no pudo ser entregado porque la cuenta de email está desactivada, y por tanto este correo es inválido.

-Estructura de un email adecuado. Que tengamos muchos potenciales clientes o suscriptores en nuestra base de datos no significa que tengamos el éxito asegurado. Hay que trabajar mucho y vamos a organizar como debe de ir para que no caiga en spam y que además el contenido sea bueno y no molesto para nuestros lectores. Y por supuesto, con la frecuencia idónea.

Entonces pasando esto, la forma en que debe ir organizada un email es la siguiente:

-Nombre y Apellidos, o nombre de la Marca.

-Asunto: Debe ser un texto corto pero que induzca a abrir este correo.

-Cuerpo del mensaje: Pienso que un mensaje claro, precioso y conciso es suficiente. No debemos hacer mensajes muy largos, puesto que el lector no va a sentirse animado. Debe información justa y de calidad. Bueno podemos incluir imágenes, pero no abusar de ellas. E igualmente plantillas HTML, pero los filtros de los servidores ven con mejores ojos al texto.

-Firma del emisor: Arriba de ella también podemos poner una fotografía para dar más credibilidad al mensaje.

-Redes Sociales: Es importante tanto para la reputación, como para que puedan conocernos mejor.

-Opciones de darse de baja y dirección: Veo alternativo lo de poner tu dirección, pero si no tienes problema con dar estos datos, puedes hacerlo.

No usar trampas No tenemos que usar robots para extraer emails de directorios de empresas, ya que eso hace que seamos spammers, y que entremos en la lista negra de mala reputación. Esto solo nos hará perder credibilidad. Siempre debemos obtener correos de forma honesta, en la que las personas deciden si suscribirse a tu contenido no que tú los obligues.

Ya de paso si tienes una antigua lista puedes usarla e ir revisando la aceptación que tiene. Pero siempre con la opción de poder darse de baja, ya que de no ser así y enviamos sin el consentimiento correos podemos recibir incluso una denuncia . Y esto será el fin de nuestra marca.

Podemos animar a nuestro público a que puedan contarnos su opinión enviando emails interactivos, ya que son muy bien valores. Además de que tu dirección se agregara a la lista blanca del destinatario, morando su entregabilidad. Puedes hacerlo pidiendo su opinión en algún contenido que les haya parecido bueno, o alguna sugerencia para mejorar. Preguntas o curiosidades sobre tu marca.

Sin duda, es una de las mejores formas de aumentar el éxito de tu presencia en Internet ya que estas permitiendo que el lector pueda expresarse, recibirás su opinión y serás bien valorado. Debes cuidar la reputación de tu Marca, ya que es lo que vas a mantener durante todo tu trayecto.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.