Mitos sobre el perfil Emprendedor (Parte 2)

Mitos del perfil emprendedor

¿Quién puede ser realmente un emprendedor de negocios?

Mitos del perfil emprendedor – Parte 2

-Mito #5. “Si eres joven, no puedes ser emprendedor”. Los jóvenes son los que más han tomado relevancia en el mundo digital, y hemos dicho anteriormente que muchos de ellos han llegado a ser auténticas celebridades. Debes entender cómo funciona esto, si quieres tener una Marca Personal exitosa debes conseguir tener muchos seguidores en las redes sociales, ya que es de esta forma se conoce el alcance de tu proyecto. Entonces las marcas más grandes (multinacionales) están dispuestas a invertir en personas con esta popularidad.

Este mito se basa en que las personas jóvenes por naturaleza somos más distraídos, más dispersos. Pero que esto no haga que tengas menos credibilidad. Debes de cultivarte para ser más atractivo. Y si tienes una personalidad carismática a la cual le gusta comunicar, tú plataforma es Youtube

-Mito #6. “Si tienes mucha competencia no puedes ser exitoso.” No debes ver a los demás como competencia, porque esa no es la visión que debes de tener. Esto te llevará al fracaso de hecho, ya que las personas que ya tienen éxito dentro de Internet son verdaderas bibliotecas de información y de las que debes aprender si quieres llegar lejos. Las personas que tienen reconocimiento, forma un equipo de personas y de otros proyectos, y colaborar entre ellos para intercambiar tanto audiencia como conocimiento.

Emprender solo te va a costar mucho más, mira a los demás como maestros. Verdaderamente lo son. Hay que copiar de los mejores.

-Mito #7. Tienes que tener estudios universitarios.” No, desde luego que no se necesitan estudios universitarios para emprender. Ya que para llevar a poner en marcha tu visión se necesita más bien valentía. De hecho, los estudios universitarios no te enseñan en la práctica a cómo manejar un negocio, y si hay de este tipo, será para negocios tradicionales, no digitales, que pienso son los más convenientes por su coste. Lo que necesitas para emprender por Internet realmente es creatividad, espíritu de superación, espíritu de autocrítica, muchas ideas para ir innovando, y mucha formación sobre cómo funciona el marketing digital.

Debes ir mejorando constantemente, pero claro, con esto no quiero decir que no estudios en una universidad. Lo puedes complementar, incluso hacer de tus estudios tu negocio o proyecto, ya que seguro hay muchas personas que aprender de tus conocimientos., y que decir de que te dará incluso más credibilidad. Los estudios nunca están de más.

-Mito #8. “Solo aquellos que tengan un talento especial pueden triunfar.” Puede ser que el carisma ayude, pero tampoco asegura éxito. Es una carta de presentación, más la credibilidad es lo que te hará alcanzar tus metas. Debes practicar constantemente lo que quieras mejorar, nadie nace talentoso sino es a base práctica. No es necesario tener cualidades especiales, es una ventaja es cierto, pero puedes desarrollar tus propios dones. Que esto no te desanime, ya que es imposible que no tengas un don, o algo que te guste, o más que eso te apasione y puedas crecer en este.

Como podemos ver, todos podemos realizar nuestros sueños. Este fue el último capítulo, espero te haya inspirado a decidirte por apostar por ti.

