Mitos sobre el perfil Emprendedor

Mitos del Perfil Emprendedor

¿Quién puede ser realmente un emprendedor de negocios?

Interpretaciones equivocadas que rodean el mundo del Emprendimiento Online

Cada año sube el número de emprendedores por Internet. Sobre todo, los jóvenes han llegado a empezar su carrera entre los 20 a 25 años . Y es que han llegado muchos a ser verdaderas celebridades por Internet. No se trata solo de vender un negocio, productos y/o servicios, se trata de trasmitir algo al espectador o lector, y crear una imagen de ti en el que las personas quieran participar de tus proyectos.

El concepto de hace unos años respecto a los negocios a cambiado. Ahora no se vende algo material, se vende la imagen de la persona. Por ello el nombre de Marca Personal. Eres TÚ dentro de la red. No importa la edad que tengas, si tienes una idea brillante y creatividad, puedes tener éxito. Ahora vamos a nombrar cuales son los mitos:

-Mito #1. “Para ser emprendedor hace falta dinero.” Mentiría si digo del todo que esto es falso, pues el dinero puede servir para promocionar tu página web, y tener un pequeño impulso. Aunque tengo que aclarar que en Internet hay varios tipos de negocios, Youtube, e-commerce, bloguer, entonces depende primero de esto. Porque si, Youtube también es un negocio, aunque puede servir de complemento y pantalla de tu página web. Y el registro en esta plataforma es gratuita.

Entonces para desmontar este mito diría, que el dinero puedes usarlo para promocionarte en anuncios, pero también con trabajo, puedes promocionar de forma natural, sin gastos de dinero. Si vas a empezar en e-commerce, pues tendrás que invertir dinero en productos, envíos, proveedores, stock. Tengo que agregar que para crear una página web, necesitas un dominio, los mejores son de pago, pero te permite empezar de forma gratuita.

-Mito #2. “La crisis económica no permite emprender.” El lugar de hecho con más oportunidades para emprender es Internet, ¿es afectado este por la crisis? Como tú mismo podrás ver, no afecta a la red. Así que si tienes un portátil y conexión a Internet, puedes empezar un proyecto desde prácticamente cualquier lugar. La inversión para ello, si no lo tienes, puedes empezar desde cero y avanzar poco a poco. Esto es lo bueno de emprender de forma online, te permite crear una reputación aunque no tengas dinero. Además este tipo de negocios están en auge, eso sí mucho cuidado con las estafas que se mueven en esta.

-Mito #3. “La mayoría de las personas fracasan.” Hay que analizar los motivos de este fracaso, el éxito no se consigue de forma fácil en cualquier área de la vida. Y esto es así, no solo en los negocios. Primero se siembra y luego se cosecha. No existe un negocio donde puedas ganar mucho dinero en pocas semanas, excepto si tienes una gran idea. Aunque dentro de un negocio ilegal, al principio pagarán pero terminara por cerrar tarde o temprano. Es una opción que yo no recomiendo, además te arriesgan a invertir tu tiempo y no ganar nada. Los negocios requieren tiempo de maduración, y si no estás dispuesto a pasar este proceso, lo abandonarás.

-Mito #4. “No tengo ninguna idea brillante.” No es necesario que tengas una idea brillante para estar dentro de un negocio, de hecho ya has ideas brillantes funcionando dentro de este y te puedes unir mediante planes de afiliados, un blog o un canal de Youtube. Hay muchísimas formas de hacer dinero (a mediano y largo plazo) dentro de Internet. No es necesario que las pienses, simplemente debes adaptarla a ti, a tu estilo, y tener en mente que las personas no compran a empresas, sino a personas. Así que honestidad por encima de todo.

Estos son los primeros mitos que podemos desenvolver para analizarlo, te traeré una segunda parte para que juntos podamos vencer ese miedo que puedas tener al emprender.

