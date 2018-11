El activista que pasó año y medio encarcelado.

Lo que publicas puede jugar en tu contra.

La acusación dictada contra el activista fue de terrorismo

Conocido como, el activista de las redes sociales, fue arrestado en noviembre de 2015, junto a otros cinco jóvenes, en lacontra un grupo anarquista vegano de Madrid llamadoy otras implicaciones por las que podía cumplir una condena de 30 años en prisión.

El hecho violento que se atribuyó a los detenidos es la quema de dos sucursales bancarias en 2013 y 2015 en Madrid, aunque no había ni una sola prueba de vinculación directa con el hecho, gracias a que los iplicados hicieron una serie de publicaciones en las redes sociales con fotos de bancos a los cuales invitaban de cierto modo a que debian ser saboteados, además de que uno de los detenidos viviera cerca de allí, fue lo que llevó a los investigadores a la conclusión de que habían sido ellos los culpables.

Juan Manuel Bustamente, es el nombre del famoso Nahuel, quien fue detenido el 5 de noviembre de 2015, cuando acababa de cumplir 25 años, un joven que estaba en plena juventud pero cuyos actos insolentes lo llevarona la carcel, allí duro año y medio preso y fue sometido al régimen penitenciario como cualquier otro presidiario, con cambios continuos de cárcel y periodos en aislamiento.

Los delitos de los que le acusaban sumaban más de 35 años, para luego quedarse en una acusación de enaltecimiento del terrorismo por unos tuits, de la cual finalmente fue absuelto como el resto de acusados. Entre los tuits, imágenes con lemas como "Muerte al capital" , Odiando a España, odiando el tabaco" o "No des a nadie el poder de arrebatarte la libertad. Eres dueña de tu vida, ya no una esclava".

¿Qué es Straight Edge?

Straight Edge, algo así como camino recto, es una tendencia que nace en Estados Unidos en los setenta y toma su nombre de una canción con ese título de un grupo de hardcore punk de los ochenta llamado Minor Threat . Nace en los círculos punks y anarquistas como respuesta al abuso de alcohol y drogas predominantes en ese mundo. "La libertad no se fuma, no se bebe, ni se esnifa; la libertad se conquista", dice la web de este colectivo en Madrid.

La juez Carmen Lamela decreto la libertad provisional con cargos de Juan Manuel Bustamante Vergara, de 26 años luego de año y medio en prisión aunque para Nahuel había dado por pedido el juicio, no esperaba una absolución, el esperaba que hubiese una condena, simplemente para justificar el tiempo que había estado en prisión; aunque para Bustamente la absolución no gratifica si ya has estado en prisión por algo que no hiciste y que has estado todo este tiempo diciendo que no habías hecho nada, que no tenías nada que ver