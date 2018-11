La teoría que va desde la islamización hasta el nazismo

El Ophiocordyceps unilateralis es un hongo capaz de modificar la conducta de las hormigas que infecta.

no eran las personas las que tenían las ideas, sino las ideas las que tenían a las personas

Elpensaba que las ideas eran algo muy parecido a ese hongo:. Una vez que esas ideas son plantadas en una población,rompiendo muchas de las cosas que dijeron que nunca harían o nunca creería.

Nassim Nicholas Taleb, un conocido ensayista e investigador libanés, es uno de los intelectuales públicos que más ha hablado sobre la influencia de las personas, donde según su teoría basta con que un tres o un cuatro por ciento de la población mantenga sus preferencias con cierto nivel de intolerancia para que toda la sociedad termine sometiéndose a esas preferencias. Es importante señalar que esa intolerancia puede ser voluntaria (no queremos comer carne) o involuntaria (no podemos consumir gluten), lo importante es que sea firme.

Para Taleb, la "dictadura de la pequeña minoría" es una consecuencia inevitable de la existencia de sistemas complejos; uno de los ejemplos favoritos de Taleb es la extensión de la comida kosher en EEUU o de la halal en Europa. La población Kosher representa menos de los tres décimos de un por ciento de los residentes de los Estados Unidos. Sin embargo, parece que casi todas las bebidas son kosher. ¿Por qué? Simplemente porque completar Kosher le permite al productor, al tendero, al restaurante, no tener que distinguir entre kosher y no kosher para líquidos, con marcadores especiales, pasillos separados, inventarios separados, diferentes sub-instalaciones de almacenamiento. Y la regla simple que cambia el total es la siguiente:

Un comedor kosher (o halal) nunca comerá alimentos no kosher (o nohalal), pero un comedor no kosher no tiene prohibido comer kosher.

O bien, reformulado en otro dominio:

Una persona discapacitada no usará el baño normal, pero una persona sin discapacidades utilizará el baño para personas discapacitadas.

Las cifras que maneja Taleb para que una cantidad de personas pueda hacer un control de una población global bajo una idea, son de un porcentaje de un 3% o 4% total de un grupo de personas que esparcidas uniformemente sobre un territorio puede implantar una idea en la mayoría, globalizarla y ejecutarla . para las investigaciones recientes este porcentaje va a un 25%, con esta fracción de la población se puede controlar a una mayoría por medio de una idea con mayor facilidad .

Los componentes de una sociedad también influyen en estos manejos de minorías sobre mayorías, componentes culturales, económicos, religiosos entre otros; se han realizado estudios bajo un control estadístico para hacer cuantificable el porcentaje de una población que puede manejar una idea más sin embargo es complicado llevar las ideas de una población a un estudio.

Las ideas pueden globalizarse y manejar a una población cuando es firme y es distribuida por una minoría incorruptible ante esa idea. Así como lo han logrado grandes líderes a pasar de la historia, estas teorías explicarían el porqué de muchas de nuestras preguntas históricas.