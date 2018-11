China “contraatacará” a EE.UU. tras imposición de aranceles

Mucha de la mercancía que se comercializa en Estados Unidas proviene de china, y la mayoría de la materia prima que utilizan los chinos es estadounidense, ¿quién ganará sta contienda comercial?

Los altercados entredan de qué hablar nuevamente, las grandes potencias en economía están en disputas ante las cifras multimillonarias que da el nuevo porcentaje del gobierno de Estados Unidos en aranceles para ciertos productos que exporta a China, que se dieron a conocer que oficialmente el 6 de Julio del 2018.

El Ministerio de Comercio de China subrayo fechas antes que el acuerdo entrara en vigencia que contraatacaría con gran fuerza si el presidente de EE.UU, Donald Trump, sigue adelante con sus planes de aumentar los aranceles a productos chinos por un valor adicional de 100.000 millones de dólares. "Si EE.UU. anuncia la lista de productos por 100.000 millones de dólares en aranceles, la parte china estará completamente preparada y contraatacará con gran fuerza sin vacilar", declaró el vocero del Ministerio, Gao Feng, en rueda de prensa.

la lista de productos incluye medicamentos, mercancías de diversas industrias, aeroespacial, robótica, ingeniería mecánica y tecnologías de la información y comunicación. Entre los productos sujetos a las medidas arancelarias en el caso de que los gravámenes entren en vigor figuran automóviles, barcos, locomotoras, armas de fuego, maquinaria y partes de repuesto para los productos de distintas esferas.

Por su parte China no dejaría sin respuesta en contraataque a esta medida dispuesta por Washington la cual reajusto los aranceles a 25% los bienes importados de China valorados en 34.000 millones de dólares, el primero de una serie de posibles incrementos que podrían afectar hasta 550.000 millones de dólares en importaciones de China, más de la mitad de lo que el país asiático envió a Estados Unidos el año pasado. No obstante, el representante del Ministerio no especificó qué medidas concretas podría adoptar Pekín. La Oficina del Representante del Comercio de EE.UU. en la lista publicada con los artículos en los que se reflejarían el aumento de los aranceles aproximadamente incluyen 1.300 productos de China que serán pechados en respuesta a lo que Estados Unidos considera "prácticas comerciales injustas". El volumen de la producción china afectada se estima en unos 50.000 millones de dólares.

Menos de 24 horas después de aquel anuncio, y en respuesta a las medidas tomadas por Washington, Pekín anunció la imposición de aranceles de 25 % a 106 productos estadounidenses, como la soja, los automóviles y los productos químicos.

El presidente de los EE.UU Donald Trump ordenó a los funcionarios de su Administración que consideren "si sería apropiado establecer aranceles adicionales" por valor de 100.000 millones "a la luz de la injusta represalia de China" , según reza un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Y entre disputas el pasado viernes 6 de Julio del año en curso ambas naciones Estados Unidos y China lanzaron lo que Beijing llamó “la mayor guerra comercial en la historia económica”, con la imposición recíproca de aranceles por miles de millones de dólares en bienes en medio de una disputa creciente sobre economía y tecnología en la que ambos gobiernos se buscan castigar recíprocamente.