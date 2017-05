Una reflexión valiosa por el día de la mujer.

Un momento de reflexión no cuesta nada

Basta decir que en algunos países islámicos son apedreadas cuando sospechan que ha cometido adulterio y, en el caso de las niñas, estas sufren una atroz mutilación de sus órganos genitales.

Frente al oprobio que padece la mujer musulmana, ¿qué formas de violencia se manifiestan alrededor del mundo en cuanto a la mujer? Diremos pues que son muchas las situaciones adversas, pero mencionemos las más nocivas: la brecha laboral y educativa, la falta de equidad en cuanto a la remuneración por las mismas horas de trabajo, el trabajo doméstico no remunerado que se ve obligada a realizar (incluido el cuidado de los enfermos en casa) y, lo dejo para el último, el despiadado feminicidio, en el Perú ni una multitudinaria marcha ha logrado frenar esta situación. Lamento mencionar que ocupamos un triste record: somos uno de los países con mayor número de feminicidios.

Valga la presentación de este contexto para resaltar la labor de destacadas mujeres que fueron capaces de superar toda suerte de obstáculos y mostraron un temperamento digno de imitar, muchas de ellas pueden permanecer en el anonimato, pero otras han recibido el reconocimiento mundial.

Es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer admirable, ejemplo de bondad, amor, sencillez y fe verdadera.

Otro es el caso de las Hermanas Mirabal, tres mujeres que tuvieron la valentía de luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente contra una de las tiranías más crueles y corruptas que ha tenido Latinoamérica.

Otro caso emotivo y relevante es el de Malala Yousafzai, joven pakistaní que actualmente se desempeña como estudiante, activista y bloguera, convirtiéndose en la voz de millones de niñas musulmanas de Pakistán y Afganistán, se ha convertido en toda una heroína internacional, a su corta edad, posee el coraje suficiente y la valentía para enfrentarse a un régimen sangriento, con la finalidad de defender los principios de libertad humana y los derechos de todo individuo.

Y podríamos seguir mencionando a muchísimas más como Clara Campoamor, la defensora del voto femenino, pero si sigo mencionado a todas aquellas que han contribuido con la sociedad y con su país también debo hacer alusión a las verdaderas heroínas, aquellas que son padre y madre para sus hijos y los sacan adelante enseñándoles la honestidad, la decencia, el trabajo y la ética.

Debo mencionar también el caso contrario, ¿a quiénes me refiero? Pues a aquellas mujeres que suelen mostrar conductas reprochables. Algunas abandonan a sus hijos, otras no cuidan a sus padres que son los seres quienes nos dieron la vida y muchas veces los abandonan en un asilo o los despojan de sus bienes. No les prestan la debida atención, no le brindan el verdadero cuidado y el amor que deberían prodigarles. Se olvidan que algún día llegaremos a esa edad.

También es preciso denunciar a quienes nos desmerecen actuando en forma deshonesta. Hoy muchas veces nos han defraudado. Existen mujeres, en el ámbito político que no caminan derecho, que creen en hombres sanos y sagrados, que tienen muchas propiedades, que se creen jefas de partidos políticos, pero son jefas de bandas delincuenciales, aquellas que dicen pregonar la palabra de Dios y que solamente buscan ejercer algún cargo remunerado en el Congreso, alcaldías o Gobiernos Regionales.

Ustedes, saquen sus propias conclusiones y recuerden que somos la otra mitad que sostiene al mundo.

Feliz día de la mujer y mi plena solidaridad con aquellas mujeres que realmente practican una verdadera política por que en muchas ocasiones sufre graves atropellos por defender sus ideales.

Milagros Elena Rojas Sánchez

