Fuego: claves para sobrevivir esos segundos fatales

Por: Mariana Del Rosal

Un incendio en un lugar cerrado es un acontecimiento raro, pero potencialmente fatal cuando se produce. Si bien muchas veces el fuego se puede prevenir cumpliendo con ciertas normas de seguridad (extintores en regla, capacitación del personal de seguridad, mantenimiento de la red eléctrica y de gas, etc.), existen imprevistos que pueden provocar un incendio de proporciones imprevisibles, y que, si no se sabe cómo actuar en el momento indicado, podrían costarte la vida.

Conserva la calma

En primer lugar, por mucho que se caliente el ambiente debes procurar mantener la cabeza fría. De nada sirve sucumbir al pánico. Considera tus opciones antes de intentar algo desesperado (como por ejemplo, saltar al vacío desde una altura peligrosa). Si estás en un lugar público, escucha con atención las indicaciones del personal de seguridad relativas a la evacuación del lugar.

Toma al fuego con respeto

Un fuego pequeño (como una sartén incendiada) puede convertirse en un enorme incendio fuera de control en 30 segundos, y arrasar una vivienda en 5 minutos o menos. Por eso, no subestimes un pequeño foco de incendio ni te quedes esperando que los bomberos lo apaguen.

Deja todo atrás

Debes abandonar el lugar lo más pronto posible. En caso de humo o fuego, no es momento de volver por la chaqueta olvidada (no importa lo costoso que sea el teléfono móvil que llevabas en el bolsillo). El fuego y el humo pueden matar en segundos. Las cosas materiales siempre pueden recuperarse, las vidas humanas no.

Agáchate

Muchas veces en los incendios el humo se lleva más vidas que el fuego, por ejemplo, quemando por adentro los pulmones al aspirarlo. Mientras escapas, procura mantener el cuerpo lo más cerca posible del suelo, y de huir hacia pisos inferiores. Así evitarás respirar el aire más tóxico y más caliente. También sirve improvisar una mascarilla con tu ropa, especialmente si puedes mojarla (por ejemplo, volcándote un refresco en la camiseta y cubriendo tu barbilla con ella).

Presta atención a las puertas

No abras una puerta debajo de la cual salga humo, o que tenga la perilla caliente. Y a medida que escapas, procura ir cerrando las puertas a tu paso para limitar en lo posible el alcance del incendio.

Utiliza las escaleras

Los ascensores no son seguros en caso de incendio. El hueco del ascensor suele llenarse rápido de humo y pueden producirse explosiones. Bajo ningún concepto intentes escapar por allí.

Si tu ropa se incendia

En caso de que te alcancen las llamas y de que tu ropa comience a prenderse fuego, tírate al piso y rueda para apagar las llamas. Cúbrete el rostro con los brazos para proteger la nariz, los ojos y la boca.

