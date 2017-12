¿Qué importancia tiene un hermano mayor en la familia?

Las familias donde hay mas de dos hijos tienden a tener mejor equilibrio emocional

Una familia equilibrada es señal de felicidad.

Como hermana o hermano mayor serás su modelo a seguir, serás el ídolo de tus hermanos más pequeños y sin duda la persona que imitaran durante un buen tiempo.

Al ir creciendo te das cuenta las jerarquías indiscutibles en la casa, Papá, Mamá, hermano mayor y tú, te sentirás utilizado ya que como ventaja de ser el mayor te podrá pedirte favores ilimitado, hasta que tu madurez lo permita.

El objetivo del hermano mayor, es ser un segundo padre o madre, sin duda él nunca te desampara y siempre obtendrás un buen consejo, de alguien que sin duda te quiere mucho y nunca te fallara. Será sobreprotector, más, que sus padres, porque hay un lazo muy fuerte y es innegable que el rol del hermano mayor es velar por el bien del pequeño de la casa.

Siempre escucharas un buen consejo aunque muchas veces no lo tomes en cuenta, sin duda la experiencia hace al hombre y aunque no sea mucha diferencias de edades, él ya ha pasado por eso y no quiere que tu tomes ese camino. Escuchalo!

En muchos casos los hermanos mayores pueden llegar hacer esclavos de los más pequeños, ya que se aprovechan de su buena voluntad , pero indiscutiblemente , lo acepta por adorar a sus hermanitos O viceversa casos donde el mayor abusa de poder, y es allí la importancia de la última palabra de los padres. Donde puedan guiarlos a ambos y todos sean ganadores.

Los pequeños de la casa se sentirán seguros al estar con su hermano o hermana mayor, en muchas ocasiones preferirán contarle un secreto a ellos, que a sus papás.

Es una etapa de crecimiento única y de enseñanza, los padres siempre tienen que unir a sus hijos y por nada de mundo separarlos, porque son con ellos quienes contaran en el futuro.

Es importante que los padres aprendan que los hermanos mayores no son los padres y deben respetarle su tiempo y espacio, deben valorar el trabajo que hacen en la casa. Y así crear un buen equilibrio en el hogar.

Natasha Quiñonez