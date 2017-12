Los niños y tecnología, ¿buena idea o alienación?

La tecnología avanza, y las nuevas generaciones lo hacen junto con ella.

Desarrollo y retroceso al mismo tiempo.

Más datos

Existen estudios donde se explica el desarrollo cognitivo de los niños al utilizar las nuevas tecnologías, pero también detallan los diferentes efectos secundarios de ésta.

Poco tiempo atrás veíamos como los niños jugaban en parques, todo era juego físicos, realizaban varios juego con un solo objeto, el juego simbólico era parte del día a día.

Los padres debemos controlar el uso de los aparatos electrónicos, ya que es inevitable no ir con el cambio de la vida diaria, pero sin duda tenemos que ser responsables ya que de nosotros depende que nuestro hijo tenga un desarrollo normal, en la parte motriz y pueda relacionarse con el exterior sin problemas, que no se aisle que experimente problemas reales cotidianos y que pueda resolverlo sin buscar la solución en GOOGLE.

Muchos de los juegos en línea puede causar estrés en nuestros niños, siempre tenemos que conocer que paginas frecuenta y tratar de orientarlo en lo que puede y no ver.

Tampoco la tecnología es el terror de los padres, si es utilizada adecuadamente podemos encontrar ideas y refuerzos para nuestros pequeños, videos educativos, que los alienta a dejar su pañal, en no tenerle miedo a la oscuridad, las vocales a tu gusto musical, entre otros. si sabemos utilizar esta era tecnología puede ser una gran aliada.

Como padres debemos enseñarles a nuestros niños que hay un mundo más allá de un teléfono, que para tener una vida saludable debemos experimentar en el mundo exterior. Que no todo se resuelve con un click.

Si su niño pasa mucho tiempo conectado a la red, investigué, no podemos abandonarlos en este mundo virtual tan extenso, debemos enseñarlos desde muy pequeños, que no puede revelar cosas de su vida diaria, porque no sabemos quién pueda leerla.

Trate de ubicar su computador en salas donde halla transito familiar para evitar que nuestro niño indague en cosas que no debe y así controlar su uso.

Pero sobretodo como padres aprender a usar todos lo aparatos tecnológicos, no podemos quedarnos atrás en la evolución de la era digital, ir paralelo con nuestro hijo ,es un punto a nuestro favor, tenemos más control y somos padre actuales.

En todo debe haber un equilibrio, para que tengamos una vida saludable, debemos saber utilizar las herramientas que nos da la vida, nuestros pequeños se merecen lo mejor pero siempre en un ambiente controlado.

Fuente: > Natasha Quinonez