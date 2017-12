La reconciliación familiar, ¡es posible!

Familia que lucha unida siempre permanecerá unida.

No hay nada mejor que la unión familiar.

Más datos

La familia siempre será el pilar fundamental en cada sociedad.

Es de lo más normal enojarse de vez en cuando o no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero de eso a vivir en medio de gritos e insultos, hay una gran diferencia. Termina ya con esta situación.

Escucha: ¿que espera de ti esa persona con la que estas enojada? Presta atención a lo que te dice, es probable que no esté pidiendo algo del otro mundo, o que solo se trate de cooperar un poco más en casa.

Convoca a una charla: un buen principio para solucionar conflictos es hablar ¿Crees que tus papás exageran en las reglas de casa? ¿Tus hermanos abusan de tu nobleza? Reúne a tu familia y expón tus ideas, pero de manera cordial y sin ofender a nadie. Nunca falla.

Ponte en el lugar del otro: no hagas berrinches ni grites que toda tu familia conspira en tu contra, analiza por qué te estás enojando, quizá tu hermano se niega a compartir contigo la computadora por qué él tiene que hacer tarea y tu solo quieres chatear con tus amigas o novio. Recuerda que hay prioridades y, en este caso, tú tendrás que esperar.

Hacer lo posible para estar juntos y compartir momentos nos permite conocerlos mejor y comprender sus necesidades y sentimientos; y si somos leales con ellos generaremos confianza y creerán en nosotros, lo que mejorará el vínculo.

No inmiscuyas a terceros: deja de decirles a tus amigas que tus papás están locos o que tu hermano es un tarado, tampoco las convoques para morirse de risa todas juntas a costillas de ellos. Estas actitudes tensas más la situación y lastiman mucho, ellos siempre serán tu familia.

Sugerencia: Analiza tu comportamiento y, si tú has fallado o te has portado mal con tus padres, ofrece disculpas e intenta cambiar de actitud. Por el contrario, si crees que alguien te ha ofendido o no te toman en cuenta como quisieras, coméntales cómo te sientes y pongan reglas de convivencia con las que estén a gusto.

La verdad es que llevarse bien con los papás y hermanos es de lo más genial y hasta sencillo. Bromear con tu familia, cuidarse y quererse entre ustedes, te dará una sensación de pertenencia y seguridad increíble. Son un equipo (el mejor de todos) y están juntos para ayudarse.

Fuente: > Natasha Quinonez