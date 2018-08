¿Cuales son los Beneficios de la Crianza con apego?

Beneficios de la Crianza con apego.

10 Beneficios de la Crianza con apego

Hay muchos beneficios no solo para la familia sino para la sociedad cuando se cría con apego y respeto.

Muchos creen que la crianza es competencia solo de mamá, pues la sociedad le carga esa responsabilidad a la mujer, como si fuera solo de ella y no, no es solo de mamá, los beneficios de la crianza con apego y respetuosa se ven mas arraigadas cuando papá también esta presente, participa y se involucra en ella, es lo natural, pues papá también cía y es capaz de hacerse responsable de un nuevo ser que no conoce este mundo, es por ello que aquí presentamos los beneficios de la crianza con apego:

1. Hace niños emocionalmente más estables:

Muchos padres, madres, abuelas, un sin fin de familiares y amigos, dan opiniones, que algunas veces no son necesarias para quienes deciden “hacerlo diferente”, opiniones que por su manera de criar, creen correctas, ejemplo una de ellas es: Dejar llorar al bebé les hace desarrollar sus pulmones, dejar llorar al bebé porque manipula (ellos no manipulan), ignóralo que luego se le pasará o dormirá, incluso se burlan (cuando son niños más grandes).

Se ha comprobado científicamente lo perjudicial que puede llegar a ser el hecho de dejar llorar a un bebé para que se duerma o simplemente para que “ se calme solo"; los niños de 0 a 3 años que a los que de les deja llorar para dormir o calmar una pataleta, y no son consolados o atendidos, suelen ser niños con estrés y ansiedad.

El bebé llora para comunicar alguna molestia, incomodidad o dolor, si esta no es atendida por su cuidador, a lo largo de su niñez o adultez se verá reflejada en depresión, mala alimentación, malas relaciones, tienen falsos apegos, buscan apego con objetos o chupar dedo, los bebes al nacer su instinto natural es mamar y el primer consuelo que consiguen es el pecho de mamá, quien es la principal figura de apego del bebé.

Lo ideal es que se atienda la necesidad del bebé apenas llora, llevarlo en brazos, hablar, cantar, portearlo con un porta bebé ergonómico, en caso de un niño mas grande ponerse a su altura, en si, atender su necesidad. Al crecer será un niño y un adulto emocionalmente estable, con buena autoestima, sabrá controlar sus emociones, proactivos, colaboradores, etc.

2. Hace niños independientes:

Hay quienes han tenido la falsa creencia que mientras más cargues al bebé se hará más dependiente y luego no parará de llorar si no esta con ellos o no los dejará hacer nada, si duerme en la misma cama de sus padres nunca podrán sacarlo, hay familiares que inclusive “recomiendan” que mientras cargas tu bebé lo hagas con una almohada en los brazos. Mitos de la crianza que se han demostrado con teorías, experimentos científicos y sociales que no se están en lo correcto, que la crianza en brazo hace de los niños mas independientes y seguros de si mismos.

3. Relaciones personales positivas:

Durante el crecimiento el reto de muchos niños inclusive adultos la relación con iguales, les cuesta ya que han tenido una crianza por lo general sin apego y además irrespetuosa, cuando desde pequeños se burlan porque dijo mal una palabra, porque a diario se les recalca lo negativo de sus acciones, no aguanto las ganas de orinar y se hizo sobre sus pantalones, se emplea violencia, es seguro que tendremos a niños inseguros de si mismos y por ende relaciones interpersonales violentas, competitivas, malsanas, etc. Pues todo lo que conlleva nuestra vida de adultos es producto de la crianza, inclusive la manera de alimentarse es reflejo de nuestra crianza.

4. Autoestima alta.

5. Disminuye su llanto:

Si las necesidades básicas están cubiertas los niños lloraran por cosas puntuales, es decir, lloran menos.

6. Duermen mejor y más tranquilos:

Por lo general las familias que crían con apego, comparten mucho tiempo juntos, y los bebés que duermen con sus padres se sienten mas seguros, concilian mejor el sueño y descansan mejor.

7. Mayor desarrollo cognitivo:

Los niños que se les refuerza las acciones positivas, sin necesidad de premiarlos, mantienen un estado mental de tranquilidad, tienen mayor interés de aprender. Los bebés que son porteados, al encontrarse a la altura de su cuidador, ven el mundo desde su altura, interactúan más y aprenden más.

8. Estimula la lactancia materna:

Establece la lactancia que no es sólo un acto de alimentación, a pesar de los muchos beneficios que esta aporta, el dar pecho, teta o seno aporta conexión con el bebé y por consiguiente seguridad en el bebé.

9. Fortalece el vinculo madre, padre e hijo.

10. Aporta mayor salud física.

La crianza con apego, es una forma de llevar la vida, para practicarla debemos entender que el bebé desde que nace es un ser humano, que aunque estaban mas seguros en el vientre materno, al nacer es el primer momento que se sienten desprotegidos y por ello la importancia del apego temprano.

