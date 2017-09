¿Cómo enseñar a leer a tu hijo? Aquí algunos consejos prácticos que te ayudaran en esta importante tarea

La mayoría de los niños/as no empiezan a leer hasta que cumplen los seis años de edad, por lo general muchos padres se preocupan porque su hijo/a de tres años aun no lee. No hay porque desesperarse, enseñar a leer a un niño/a es un proceso y como todo proceso esto lleva tiempo, y mucha paciencia así que pon atención a estos prácticos consejos que te ayudaran a enseñar a leer a tu hijo/a.