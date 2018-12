5 Razones por las que lloran los bebés

Si le das a tu bebé toda la atención que necesita, y atiendes sus necesidades, estarás criando un pequeño saludable emocionalmente.

Algunos médicos creen, que el bebé al nacer lo primero que deben hacer es llorar para que fortalezca los pulmones y es la manera de identificar la llegada de una nueva vida , que ya llego a un nuevo mundo, diferente, frío, iluminado y ruidoso, muchos creen que así debería ser el primer contacto del ser humano con el exterior. Pero en realidad, la verdad sobre el llanto es que el bebé llora porque trata de comunicarse, los bebés son los únicos seres vivos que al nacer no nacen completamente desarrollados y pasan por una EXTEROGESTACIÓN, quiere decir que luego de nacer, a pesar de que pasan 9 meses en el vientre materno, aún faltan cosas que madurar del sistema nervioso, digestivo, coordinación psicomotora, su sistema inmunológico aun es débil y cualquier cosa puede afectar su salud.

¿Por qué lloran los bebés?

La mayoría de las personas asocian el llanto a que tienen hambre, pero por favor, es muy primitivo pensar que las necesidades del bebé solo se engloban a hambre y como son bebés amamantados, solo tienen hambre. Pues aquí les presentamos las razones por la que los bebés lloran:

1) Nacer: la primera razón por la que un bebé llora al nacer es porque nace, aunque suena paranoico y hippie, el bebé cuando esta en el vientre materno esta calentito, seguro, feliz, alimentado y tiene un sonido común desde que desarrolla el sistema auditivo, el bebé escucha siempre el latido del corazón de la mamá y al pasar por el canal de parto lo deja de escuchar y es la primera situación de inseguridad que vive al nacer, porque deja de escucharlo, se siente confundido y de alguna forma tiene que comunicar que algo paso, que ya no esta en ese lugar, que necesita a mamá.

La mejor manera de calmar este llanto, es el apego temprano, la primera mamada de vida del bebé, cuando se le coloca al bebé en el pecho de la mamá, este escucha latir su corazón y sabe que ella está ahí para protegerlo y su primer instinto es mamar por lo que busca la teta, no por hambre si no por seguridad.

2) Inseguridad : a medida que van pasando los días, el bebé necesita estar en brazos, cerca de mamá o de la figura de apego que este para el en ese momento, si esta no se encuentra o no es atendido, entra en un estado de desesperación y a medida que su instinto de alerta le indica que no está seguro, llora. Cargarlo y amamantar es la mejor forma de calmar al bebé.

3) Hora loca: muchas personas no saben lo que es la hora ni que representa y mucho menos por que pasa, algunos la conocen como la hora bruja, se confunde con los cólicos del lactante, pero es una versión un poco mas ligera de los cólicos, ya que suele pasar en horas de la noche, comienzan a llorar desconsoladamente sin motivo aparente, a pesar de que se busquen alternativas, no las acepta, ocurre ya que el bebé pasa por ciertos episodios de adaptación, que ocurren aproximadamente para la sexta semana de vida del bebé . Así como llega esta hora loca, se va y lo mejor es mantener la calma, tener paciencia, aunque se diga fácil no lo es, ya que por instinto el cuidador el llanto le alerta que hay algo que no está bien y querrá calmarlo a como de lugar.

En estos episodios los padres son de suma ayuda para calmarlos , ya que por lo general los hombres suelen tener energías positivas, de tranquilidad y el bebé suele calmarse, algunos utilizan ruidos fuertes para distraer al bebé, portear al bebé con un porta bebé ergonómico es una manera efectiva, el contacto piel con piel, otros bañan a los bebés con agua tibia, lo que es importante en estos momentos es estar empoderada de la información, y por ningún motivo usar infusiones o tés, ya que esto podría causar una intoxicación e inclusive llevarlos a la muerte.

4) Hambre: es una razón muy común, pero hay formas de evitarlo, identificando las señales de hambre del bebé del bebé.

5) cólicos del lactante: suele ser un padecimiento de bebés que son alimentados con formulas, intolerantes a la proteína de leche de vaca, bebés que usan chupones ya que se llenan de gases, inclusive algunos bebés amamantados también sufren de estos cólicos, algunos médicos lo asocian a intolerancia a la leche materna, pero ¿cómo un bebé podría ser intolerante a la leche diseñada especialmente para ellos?, pues se debe a que está comprobado científicamente que la proteína de la leche de vaca o sus derivados, no es filtrada a través de la lactancia materna, esta pasa y afecta al bebé causando cólicos .

Si padre y madre están seguros del tipo de crianza que están dando, no habrá mala palabra o mal consejo que desvíe el camino; tengan presentes que si un niño menor de 2 años llora, no lo hace por ser malvado, sino porque tiene alguna molestia o necesidad que aun no ha sido atendida, es responsabilidad de nosotros los adultos el bienestar de los más pequeños. Llenemoslos de amor y comprensión, solo así tendremos adultos llenos de valores y forjaremos una sociedad vanguardista.