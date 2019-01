Martin Luther King, Jr. 90 años de su natalicio

Demostrar genuino amor es el regalo más preciado que podemos recibir y obsequiar, pocas personas han sido nobles al arriesgar su vida, por defender los derechos de sus conciudadanos, en el corazón de esas personas reinaba y brillaba profundamente el fabuloso y leal amor, por la nobleza de su alma perdieron la vida, sus cuerpos fueron enterrados pero sus dorados legados respirarán eternamente con sublime e infinito aroma.

Las historias de las maravillosas personas que han sido asesinadas injustamente, son reflexiones del presente y nos deben ayudar, para no seguir cometiendo los mismos errores que hicieron muchas personas del pasado… No provoquemos la guerra, mejor provoquemos y trabajemos para vivir en un mundo de belleza múltiple e igualitaria, ignoremos esos sentimientos que nos hacen perder el encanto de vivir plenamente.

No despreciemos a las personas por su color de piel, su condición social, nivel académico, religión, nacionalidad, sexo, política, etc. Aprendamos a convivir y ha disfrutar de la presente y perfumada respiración, físicamente en el mudo terrenal nadie perdurará por siempre.

Odiar o guardar rencor, es desperdiciar el inefable tesoro de vivir, es restar tus días en la tierra, la maravilla de la naturaleza a todos nos pertenece, seamos cómplices por ahogarnos en un mar de dicha y no, en un mar de sangre o lágrimas, sumemos bondad, restemos maldad y multipliquemos amor sincero, seamos aplicados en cultivar el verdadero esplendor de la vida. No seamos obstáculos para los demás, mejor seamos admirables protagonistas de sus éxitos…

Martin Luther King, Jr. (Nació en Atlanta, EEUU el 15 de enero de 1929 y fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis.) “Fue un pastor estadounidense de la Iglesia bautista, se destacó por su activismo en favor de los derechos civiles de la población afroamericana de los Estados Unidos, así como por su rechazo a la guerra de Vietnam. King fue el principal militante de la no violencia en el movimiento de derechos civiles, protestando con éxito contra la discriminación racial en la legislación federal y estatal”.

Su habilidad para expresarse públicamente era uno de sus más grandiosos talentos, fue un magnífico orador, su formidable elocuencia ha inspirado a muchísimos de los reconocidos oradores contemporáneos. “Luther King está considerado como el autor de los más grandes discursos históricos de los Estados Unidos, junto con Abraham Lincoln o John Fitzgerald Kennedy”.

Su nombre y legado por siempre será recordado por todo el mundo, su legado brilla por todas las naciones del planeta. Sus principios quedaron expresados para la historia por ejemplo: en la “célebre Carta desde la prisión de Birmingham(1963, publicada por la revista francesa Esprit en 1964), en numerosas obras entre las que destacan ‘La fuerza de amar’ (Strength to Love, 1965) y ‘El clarín de la conciencia’, (The Trumpet of Conscience, 1968), en las que a menudo su prosa, inspirada en la tradición bíblica del protestantismo anglosajón, alcanza momentos de altísima emoción y humanidad”.

Distinciones

Martin Luther King, recibió muchas distinciones en vida y también después de muerto, por ejemplo: Fue nombrado persona del año por Time Magazine en 1963. Premio Nobel de la Paz en 1964. Recibió en 1965 la medalla de las libertades estadounidenses del Comité Judío Estadounidense. En 1966, la federación de planificación familiar de América le otorgó el Premio ‘Margaret Sanger’. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977. Y la Medalla de oro del congreso de los Estados Unidos en 2004. Recibió 20 Doctorados honoris causa de universidades estadounidenses y extranjeras.

“El 2 de noviembre de 1983, el presidente Ronald Reagan firmó una ley por la que se creó un día festivo en su honor, el Martin Luther King Day. (Se celebra el tercer lunes de enero de cada año). Los primeros estados lo aplicaron en 1986 y el 17 de enero de 2000 el día festivo fue celebrado oficialmente en los 50 estados del país”. Más de 730 ciudades de los Estados Unidos tenían una calle Martin Luther King en 2006 y muchas otras han sido bautizadas con su nombre en el mundo entero.

