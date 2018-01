El éxito de tus metas depende de tí.

¿Sabes cómo hacer para tener un año excelente y próspero?

Hoy empieza la magia. Prosperidad infinita.

Es importante saber que los objetivos que nos impongamos no son camisas de fuerzas, la verdad es que debemos optar por seguir una serie de pasos para no perdernos en la toma de decisiones y hacer que los objetivos se alcancen sin desgastarnos o sacrificar nuestra salud o felicidad. Por esta razón, es que te presento una Guía Súper Práctica para alcanzar tus metas, por supuesto cada uno le imprimirá su sello único y creativo.

¡Lo quiero todo y ahora!

En primera instancia relájate, no quieras abarcar todo en un mismo momento, las cosas llegan poco a poco y de acuerdo a tus habilidades, actitud, sobre todo de tus pensamientos y sentimientos. Una actitud positiva siempre es una buena señal para todo, ya que debido a ésta se abren puertas, se consiguen más adeptos y se construyen muy buenas relaciones, lejos de la tensión, estrés y la mala actitud.

Realiza una lista con las metas que quieres alcanzar, es muy fácil, escribe en una hoja en blanco todo lo que se te viene a la mente, haciéndolo siempre en forma de pregunta. ¿Qué quiero alcanzar?

Ponle fe a tus metas y visualízala ya completada, esto te permitirá jerarquizar tus metas y desechar otras que no van con tu personalidad. Una buena herramienta siempre es tener en cuenta matrices, visualizaciones, videos motivacionales, mapas de visualización, entre otros, que al fin de cuenta te ayuden a mantener el rumbo ante cualquier período de alejamiento de las metas que puedas tener. Es bueno y relevante preguntarte: ¿Cómo me sentiré si alcanzo estas metas?

Realmente estás de acuerdo con tus metas, forzar objetivos para alcanzar metas es un error muy común, que te lleva a frustraciones, resentimientos y abandono de las metas planteadas. Si bien es cierto hay tareas que no son de nuestro agrado no debemos desgastarnos en el proceso con objetivos que al fin de cuenta no nos conducen a nada. Piensa siempre: ¿Por qué quiero alcanzar esta meta?

Examina muy de cerca que actitudes y destrezas posees, en ciertas ocasiones no estamos preparados para realizar ciertas tareas, no significa que no las puedas realizar en un futuro. Es por esto, que siempre buscamos de aprender más y más. Sin embargo, lejos de limitarnos, debemos examinar muy de cerca nuestras aptitudes, destrezas, habilidades y hasta debilidades para ejercer una tarea para conseguir nuestras metas. Siéntate tranquilo, respira y pregúntate: ¿Estoy preparado para realizar mis objetivos y alcanzar mis metas?

Es hora de Seleccionar mis objetivos, una vez que hayas concluido los pasos anteriores, selecciona con cuidado, solo las metas que tu consideres quieres realizar, con cuidado digo porque debes tomar en cuenta si muchas de ellas persiguen un mismo objetivo, si estas repitiendo tus deseos y por supuesto que luego de priorizar y jerarquizar no tengas un cúmulo de metas que pueden quedarse solo engavetadas. Luego pregúntate: ¿Cuáles de estos objetivos me ayudan a alcanzar mis metas?

Listo ahora es el momento, es muy cierto lo que dicen de “Manos a la obra”, debido a que allí encierra la decisión de ponerse a trabajar, de poner empeño a tus sueños, objetivos y finalmente tus metas. No dejes para luego esta nueva energía que tienes por realizar tus metas. No te duermas y se perseverante. Ten en cuenta que luego de realizar tareas constantemente, éstas se convierten en hábitos y que estos pueden ayudarte fácilmente a desarrollar no solo tus metas sino a tener un buen inicio de año y prolongarlo hasta “Alcanzar tus Metas”.

¡Anímate es tiempo de darle cabida a la Prosperidad a tu Vida!

Fuente: > Arquitecto Marco Mogollon