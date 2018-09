Cómo saber si le gustas al chico. ¡10 señales seguras de que está enamorado de ti!

Relaciones

El comportamiento humano suele ser un lugar lleno de muchas preguntas y pocas respuestas, sobre todo cuando quieres saber si el chico que te gusta siente lo mismo por ti, pues en el mundo del amor y el romance existen cientos de señales e indirectas difíciles de reconocer e interpretar correctamente.

Sabemos que esta es una situación que puede hacerte perder la cabeza, pero no te preocupes, pues actualmente podemos determinar cuáles son los signos que te dan los hombres para demostrar interés hacia ti.

Presta atención a las siguientes señales y descubre lo que tu chico siente en realidad para que, así, puedas abrir tu corazón a una relación sincera.

Aquí están los 10 signos que ayudan a saber si le gustas a un hombre

Investigando a los hombres y su forma de crear relaciones interpersonales, se descubrió que la mayoría tiene el mismo patrón de señales para mostrar interés hacia una chica. Conoce las 10 señales que más utilizan.

Lenguaje corporal

El lenguaje corporal nos ayuda a reconocer las intenciones que tiene una persona con nosotros o con cualquier otro ser humano. Expertos dicen que las mujeres cuentan con 52 gestos que determinan el interés hacia alguien, mientras que los hombres sólo poseen 10; esto es una excelente noticia para ti, ya que en seguida podrás reconocerlos.

Algunos de los gestos más comunes que utilizan los hombres para demostrar que sienten algo por ti son los siguientes:

Mantener contacto visual contigo durante mucho tiempo.

Cuando están juntos intenta peinarse con las manos y cuidar su apariencia.

Su cuerpo apunta hacia ti.

Invade constantemente tu espacio personal, poniendo una mano sobre tu espalda o inclinándose hacia ti para estar más cerca.

Muestra su masculinidad para impresionarte.

No te da la espalda.

Fíjate muy bien en lo que hace tu chico con su cuerpo cuando tú estás cerca y así sabrás cuáles son sus intenciones.

Es muy atento contigo

La atención que un chico te presta es muy diferente cuando se siente atraído hacia ti, ya que siempre buscará estar a tu lado y hacerte sentir cómoda en todo momento. Incluso cuando esté con sus amigos te prestará atención y te seguirá con la mirada, buscándote por todas partes.

Algo que también debes tomar en cuenta es la forma en la que habla de ti con sus amigos. Si ellos te conocen gracias a él, es una muy buena señal, pero si, por lo contrario, sus amigos no saben de tu existencia y él se niega a presentarlos, quizá no sea el chico indicado para ti. Esto demuestra el poco interés en incluirte en sus círculos sociales y la posibilidad de que no sienta nada por ti o seas simplemente una pequeña conquista.

Contacto visual

El contacto es una señal utilizada por los seres humanos para demostrar atención y establecer conexiones, y si tu chico lo mantiene contigo es un signo claro del interés amoroso que tiene por ti.

Si quien te gusta te mira directamente a los ojos durante un largo rato o incluso si baja su mirada rápidamente cuando volteas a verlo, en definitiva siente algo por ti. Pero debes tener mucho cuidado y estar siempre atenta, ya que los expertos aseguran que mirar áreas del cuerpo como la cabeza o el tórax también refleja el gusto o atracción de la persona.

Te dice piropos a menudo

Los cumplidos y halagos hacen sentir bien a cualquiera y en toda relación interpersonal significan algo bueno para quien los recibe. Frases como “qué linda te ves hoy”, “eres muy inteligente” o “tu vestido es muy bonito” muestran el interés de una persona, y si tu chico las dice todo el tiempo, lo cierto es que le gustas y mucho.

Debes fijarte en que sus cumplidos no se centren solo en tu físico, pues si es así quizá solo quiera una pequeña aventura y nada más. Si te felicita por tu inteligencia y demás cualidades, estás con el chico correcto, alguien que no solo se preocupa por el físico sino también por todo lo que puedes ofrecer en una relación a largo plazo.

Te escucha

Escuchar y no solo oír es algo muy importante en cualquier relación y, además, es un signo inequívoco para saber si le gustas a un chico, pues demuestra que está interesado en ti y en todo lo que le cuentas.

Mientras estés hablando, fíjate muy bien en cómo se comporta tu chico. Si te presta atención, no te interrumpe y, además, recuerda a la perfección todo lo que dijiste y lo menciona durante la conversación, es muy probable que tu también le gustes.

Se comunica contigo en las redes sociales

En la actualidad, las redes sociales son una parte importante de nuestras vidas, pues nos permiten crear conexiones con otras personas y mantenernos informados todos el tiempo. Si le agradas a un chico, lo más probable es que te añada a sus amigos de Facebook o comience a seguirte en Instagram, pero si realmente siente algo por ti, irá más allá, dando me gusta a tus publicaciones y comenzando a hablar contigo a través de estos medios.

Algo muy importante que debes recordar es que a veces los chicos pueden tomar el interactuar por redes sociales como un juego y no necesariamente significa que sientan algo por ti, por lo tanto, lo mejor es esperar un poco más y buscar más signos de atracción en tu galán.

Contacto físico

El contacto físico entre personas puede reflejar el nivel de interés de estas. Para reconocer si tu chico se siente atraído hacia ti, debes analizar su reacción al tocarlo y también cuando te toca. Si quien te gusta mantiene el contacto físico contigo, se acerca y deja que lo toques, hay grandes posibilidades de que le gustes.

Aunque también es importante recordar que existen chicos tímidos e introvertidos, quienes pueden reaccionar de forma muy diferente al momento de mantener contacto físico. Si la reacción de tu galán no es la esperada, no te preocupes ni pierdas las esperanzas; intenta descubrir si le gustas a través de otras señales.

Hace preguntas

Las preguntas nos ayudan a crear el ambiente de conversación ideal para cualquier intercambio social, pero ¿cómo saber si le gustas a un chico a través de las preguntas? Si le interesas a un chico, él querrá saberlo todo sobre ti, tus pasatiempos, sueños, metas, etc., y, por esta razón, hará todo tipo de preguntas referentes a tu vida.

En una cita podrás conocer lo que realmente siente él gracias a esta señal, y si ambos tienen buena química, la conversación será fluida y terminarán preguntándose el uno al otro un montón de cosas para conocerse mutuamente.

Se ríe de ti

Al hablar de reírse no nos referimos a bromas molestas y pesadas, sino más bien suaves y con la intención de hacerte reír, pues para nadie es secreto que los hombres, desde pequeños, han buscado la atención de las chicas con este este tipo de gestos.

Pequeñas bromas, como burlarse inocentemente de cómo luces o jugar como niño mientras estás a su lado, demuestran que tu chico se siente cómodo contigo y con la libertad de mostrarse tal cual es, aunque esto signifique ser un poco infantil y juguetón.

Si un chico te hace pequeñas e inocentes bromas no te molestes, pues quizá le gustes y solo busque un poco de atención.

Te trata de forma especial

La caballerosidad nunca pasa de moda. Esto es algo que los chicos saben muy bien, pero, ¿cómo saber si alguien te quiere de verdad? Tranquila, pues es muy sencillo, solo necesitas estar atenta y poner a prueba el trato que te brinda mientras estás cerca.

No importa que aún no hayan tenido oportunidad de estar a solas, si le gustas a tu chico, te lo demostrará incluso estando en grupos. Acciones como sentarse a tu lado o darte su abrigo si tienes frío son signos claros de que quiere algo contigo.

Otra forma de saber si le atraes a un chico es que siempre coquetea con otras pero se fija en tu respuesta y mientras no estás deja de hacerlo, pues la verdad es que tú eres la unica chica que le importa.

Ideas finales

Al momento de comunicar sus sentimientos, los hombres no son muy buenos que digamos; es por eso que utilizan ciertas señales para darte a entender lo que en verdad sienten.

Algunos hombres en realidad no saben lo que quieren o solo les gusta jugar, por lo que debes analizar muy bien todos los signos que utilizan para evitar perder tu tiempo en relaciones que no llegarán muy lejos.

Cosas tan simples como el contacto visual o hacerte cumplidos demuestran que un chico gusta de ti, así que, si percibes alguna de estas 10 señales, es momento de abrir tu corazón y esperar que Cupido haga su trabajo. Recuerda emitir en todo momento tus propios signos para que ese chico no pierda el interés en ti y vea que tiene oportunidad de conquistar tu corazón.

