4 Pasos para ser un Emprendedor.

Ser un buen emprendedor

1

UN OBJETIVO CLARO: El Primer paso lo constituye, EL OBJETIVO, esto es lo primordial, necesitas sentarte y meditar Lo que realmente requieres, lo que necesitas y lo que sueñas. Un objetivo concreto te permitirá sentar las bases firmes para no divagar en medio de las turbulentas ideas, tuyas, las de los demás y las que puedas leer en el camino. Un objetivo firme destruirá cualquier otro camino, por lo tanto requiere de una concentración muy profunda, para demostrar que realmente lo que deseas es lo correcto.

POSITIVO HASTA EL FINAL: El segundo paso es muy sencillo, EL POSITIVISMO PERSISTENTE, no es una simple teoría de ingenuos, si tienes Positivismo Persistente, es decir, que día a día estas animado y concentrado en tu objetivo, lograras llegar a la meta trazada, con el positivismo podrás desmontar cualquier adversidad, cualquier obstáculo y sobre todo las malas vibraciones que puedan tener en relación a lo que quieres.

TODO EN JERARQUÍA: El tercer paso, parte de la base de JERARQUIZAR LAS TAREAS, es probable que al tener objetivo firme y un positivismo persistente, no sean suficientes, debes priorizar, jerarquizar, cuando emprendes una tarea debes tener en cuenta que seguramente deberás cumplir ciertos pasos antes de llegar a la meta, pero si haces todo a la vez y sin ningún timón, lo más seguro es que termines decepcionado y abandones definitivamente, por eso divide tu objetivo jerarquizando de mayor a menor tus prioridades y no solo te conformes con eso, sino que divide las acciones que debes emprender diariamente, semanalmente, mensualmente y de ser necesario anualmente.

CUMPLIR CON LO QUE SE ACORDÓ: El cuarto paso, es tu compromiso personal, por lo debes CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRAZADOS, esta es la verdadera base del éxito, si te has planteado un objetivo, tienes la capacidad para motivarte persistentemente, lograste Jerarquizar tus Propiedades y aun no logras llegar a la metas, es seguramente que no tienes la capacidad de cumplir con los compromisos trazados, esto es muy fácil de saber, cuando tú te planteas una tarea diaria, debes cumplirla antes de pasar a la siguiente tarea y así sucesivamente, si no cumples con las tareas semanales tampoco puedes dejarlas a un lado y seguir avanzando por avanzar, porque esto lo que te dará es un montón de tareas sin cumplir y una sensación de que no eres capaz de avanzar y te hará desistir.

Sin embargo recuerda que un Emprendimiento es de todos los días…

En el camino, seguramente encontraras obstáculos, pero tu deberás tener la capacidad de rodearlos, hacerlos parte de tus actividades, compartir con ellos o desecharlos, hay ciertas tareas que pueden ser más duras, pudieran tener que cumplirse en plazos más largos y es allí en donde radica tu capacidad para volver a recalcular tu rumbo y tu estatus en medio de cada uno de las tareas planteadas.

Actualízate diariamente en relación a tus sueños y metas, persiste, ten ánimo y observa detenidamente las circunstancias que rodean la situación de cada emprendimiento, permítete disfrutar del camino, si te produce estrés no es lo que necesitas, más aun si te produce un respiro personal, puedes y sientes que es un avance para ti y tus circunstancias de seguro que es bueno seguir con el objetivo planteado para cumplir la meta, sino, reprograma una y otra vez. Hay una frase muy conocida de Albert Einstein que dice que “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, por lo cual la creatividad siempre es parte intrínseca de un buen emprendedor.

Cada emprendimiento es un motivo para crecer, para elevarte por encima de cualquier circunstancia, ser un Buen Emprendedor, requiere de capacidad mental, física y espiritual, no desistas, este es el más común de los errores que te acercan cada vez más al desistimiento, cada día pregúntate si lo que vas a emprender te acerca mas a la meta y si realmente te hace feliz, si es necesario cambiar el plan, pues cámbialo, pero piensa bien si es necesario cambiar la meta. Y recuerda emprendedor “Que el éxito solo depende de ti”.