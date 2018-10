3 Ejercicios Espirituales para elevar tu esencia.

La Llave Maestra de la Vida

Hoy en día casi dejamos de lado la parte espiritual, muchas personas nos olvidamos que además de lo físico y lo mental, también somos SERES ESPIRITUALES, sin embargo muchos expertos nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos sin mucho esfuerzos. Es por esto que debemos saber para que sirven los Ejercicios Espirituales.

Uno de los ejercicios espirituales más poderosos.

Realmente aún no se ha encontrado un ejercicio espiritual más potente que este y es que nos proporciona mucha felicidad, prosperidad y agradecimiento que casi es indescriptible y tan pero tan potente que te asombrará lo sencillo que puede ser. Se trata de conectarte con el Silencio.

EL SILENCIO NOS NUTRE en este mundo donde todos tenemos una opinión sobre un tema en particular, el silencio, es un don realmente desapercibido.

El silencio, nos permite reflexionar más sobre una situación o circunstancia en particular, no omitir ninguna opinión sobre un tema en particular, al principio nos abruma, sobre todo si se es parte de una situación de injusticia, algún problema sentimental, entre otros. A veces optar por el silencio, nos obliga a repensar, muchas personas sugieren que esperar para dar una respuesta durante algunos minutos nos obliga a sacar lo mejor de nosotros mismo. Cuando estamos enfurecidos podemos decir muchas cosas de las cuales podemos eventualmente arrepentirnos y perder alguna amistad, familiar y hasta ponernos en riesgo físico o moral.

Actuar con cautela dejando que el silencio hable, es un ejercicio que puede hacerse por un día entero y examinar los resultados que nos proporciona. Abrumarnos y sentir estrés por el silencio, nos puede dar una pista de cuan interesados que estamos en resaltar nuestro ego. No emitir opinión alguna, respetando las opiniones de los demás nos calmara espiritualmente, desacelerándonos y haciendo que se calme nuestra mente.

Practica por una hora un solo día y hazlo inter diario de ser posible y durante un mes, este ejercicio logrará darte centro y equilibrio espiritual, de ser posible y si así tú lo decides prolóngalo, hasta lograr calmar el ego. Es un verdadero ejercicio de Meditación.

AGRADECER POR LO QUE TIENES, LO QUE QUIERES Y LO QUE VAS A TENER.

SER UN SER DE LUZ PUEDES LOGRARLO CON EL AGRADECIMIENTO, agradecer es ser positivo con tus actos, con lo que quieres y con lo que tendrás, agradecer te influye una mentalidad ligera, armónica y equilibrada, es el ejercicio espiritual más solicitado y el que más beneficios otorgan a tu ser.

Agradece por todo lo que tienes y veras como tu vida toma un nuevo rumbo, te acercará a las personas adecuadas y te demostrara que eres un ser de luz y que puedes iluminar las vidas de otros con tan solo un gesto, una sonrisa o una palabra. El Agradecimiento, es la Llave Maestra a la Desintoxicación Emocional.

VIVIR AQUÍ Y AHORA.

Muchos autores han escrito innumerables libros describiendo este gran ejercicio espiritual, pero realmente comprendemos de qué se trata… EL AQUÍ Y AHORA NOS BRINDA PAZ.

Vive aquí y Ahora. Realmente de lo que se trata es de hacer el ejercicio de que solo lo que pasa en este instante es lo importante, imagina por un instante que maravilloso es que tú puedas estar atento y alerta de lo que pasa ahora mismo en tu vida, poniéndole todo el énfasis en las texturas, colores, aromas, formas, sentimientos y personas que circulan ahora mismo en tu vida, este instante es el realmente importante, lo demás solo forma parte del pasado o del futuro, Ahora es lo que cuenta. Piensa por un momento que si te Deprimes mucho, estas atado excesivamente al pasado, si estas consiente y alerta estas en el ahora y si estas excesivamente ansioso estás pensando mucho en el futuro.

Controla tus emociones y practica en conciencia estos 3 ejercicios espirituales y verás que tu vida renace, se expande, se torna alerta y vivaz, reconociendo incluso nuestras Vibraciones y las de los demás.