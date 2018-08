La comida debe hacerte feliz

Los alimentos son una extensión de nuestro amor.

Se han puesto a pensar, en que algunos restaurantes son muy famosos, porque algunos chef tienen tanta fama, porque algunos lugares de comida tienen tanto éxito… Realmente no se han detenido a examinar esa fórmula mágica. Y es que al momento de comer nuestros alimentos, no nos ponemos a pensar realmente, todo el trabajo que hay detrás de cada uno de los preparados que nos ofrecen, de las delicias o no que nos están brindando.

Créanlo o no el esfuerzo Vale…

Ciertamente es un trabajo arduo y tendido el Servir un Plato, con todo el mimo, la presentación, la consideración y el esmero y que este sea apetecible, que sea realmente sabroso y que satisfaga nuestras ansias primitivas de comer.

Pero es que tras de este gran esfuerzo que tienen algunos, existe un gran secreto y es que a la hora de preparar los alimentos, no solo quieren que se maravillen con sus creaciones, que también es parte de este gran show, pero es que más allá de esto es que el amor por alimentar, por hacer las cosas bien hechas, que se disfrute realmente con la degustación de la comida y el afecto que hay en la elaboración de cada plato siempre prevalece y por supuesto, da en el blanco y surgen los restaurantes y chef con sus estrellas Michelin.

El amor entra por el estómago…

Es una frase muy antigua y es que es verdad, el amor que se imprime en Cada Platillo de Comida, se ve reflejado en el estómago, en el ser, en el espíritu, es que el comensal se da cuenta instintivamente que aquel platillo está preparado, por todo el cariño y el amor, para satisfacer su paladar.

No es una frase cliché, que no tiene sentido, es que muy bien cualquier platillo de comida, como se ha dicho resume, todo el esfuerzo y sacrificio de muchas personas que dedicaron tiempo para producir, cosechar y llevar el alimento hasta la presentación que se tiene en frente de cada persona. No solo es Cuestión de Alimentarse y satisfacer el deseo primitivo de comer, sino que este deseo pueda llenarnos más allá que el simple estómago, que sea una sensación de satisfacción, auditiva, organoléptica, visual y sensitiva.

Es más allá de un simple plato de comida, es una oportunidad de demostrar el amor, hacia otros a través de esta creación culinaria, es por esta razón que algunos fracasan y otros triunfan, porque consiguen mantener ese balance y esa constancia en sus creaciones culinarias. Porque si bien es cierto que la comida es una forma de expresar el amor, con los platillos preparados, no todos los días tenemos las mismas inclinaciones afectivas, no todos los días nos sentimos de la misma manera, no todos los días nos levantamos con el mismo ánimo, por lo tanto, como lo he aseverado anteriormente, es cuestión de equilibrio, decisión y mucha inteligencia, presentar platos que reflejen el amor hacia los comensales diariamente y que estos se sientan que les ha tocado ser el amor de un chef aunque sea por un día.

Por eso recuerda que debemos prepararnos cada día más para ofrecer lo mejor de nosotros mismos y demostrar que el Amor también entra por el Estómago.

Fuente: > Marco Mogollon