Jay Z y Beyonce lanzan nueva prodcución en conjunto.

El album está disponible solamente en la plataforma musical Tidal.

El pasado 6 de junio, al finalizar el segundo concierto de la gira “On the run II”, el cual se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Londres, Beyonce y Jay-Z proyectaron las primeras imágenes del videoclip de su sencillo promocional “Apeshit” donde se muestra a la pareja en un trabajo en conjunto el cual pertenece a su disco nuevo y totalmente emocionante album “Everything is Love”; el promocional se rodó en las instalaciones de uno de los más icónicos museo del mundo, el Louvre, y el mismo aparecen grandes y majestuosas obras maestras como la Gioconda de Da Vinci, la Venus de Milo y muchas más.

La extravagante pero muy vanguardista pareja de raperos demuestra mucho talento en el video que dura más de seis minutos ya que en él hacen presencia un buen numero de bailarinas que contrastan coreografiás con obras de arte. El lanzamiento e este video ha sido tan revolucionado que la superó las cuatro millones de reproducciones en la plataforma de Youtube, siendo una de las producciones más vistas de ambos, ya que anteriormente Beyonce y Jay-Z han trabajado juntos en canciones como “Deja Vu” y “Crazy in Love”pero solo como colaboraciones.

Un poco más sobre Everything is love.

Se trata del primer álbum en el que la pareja trabajará de manera conjunta y tiene nueve canciones: Apeshit (ya estrenada a nivel mundial), Summer, Boss, Nice, 713, Friends, Heard about us, Blackeffect y Lovehappy. Se espera que venda muchas copias ya que ambos han tenido mucho éxito de manera solista, y este proyecto era algo que venían pidiendo los fans desde hace algún tiempo. Cabe destacar que este anuncio tomó por sorpresa no solo a los seguidores de Beyonce y Jay-Z sino también a toda la industria musical ya que ninguno de los dos había mencionado anteriormente algo referente al proyecto.

Actualmente el exitoso matrimonio se encuentra con su gira “On the run” y se prevee que luego de terminar sus mas de 30 conciertos en Europa, puedan hablar un poco más acerca de este proyecto tan ambicioso e interesante que presentaron y el cual está disponible solamente en la plataforma musical Tidal, donde Jay-Z es socio.

