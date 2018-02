El Cantante Autraliano Vance Joy visitará Perú en Octubre.

Célebre por su sencillo «Riptide», que tuvo notoriedad en varios países como Australia, Reino Unido

Cantante y compositor australiano.

Más datos

Los domingos solía realizar actuaciones en las noches de micrófono abierto con canciones de su autoría en un cafetín por el área de Chapel Street en Melbourne con un ukelele.

127

Cuando comenzó a llevar a cabo actuaciones musicales de forma profesional, adoptó su nombre artístico «Vance Joy» de un personaje cómico del libro Bliss, del autor australiano Peter Carey.

A mediados de 2012, integró una banda y en octubre del mismo año llevaron a cabo su primer concierto. Para el año 2013, Joy firmó un contrato discográfico con la compañía australiana Liberation Music. A finales de marzo de 2013, Joy lanzó su EP debut God Loves You When You're Dancing, seguido de la publicación del sencillo «Riptide». En noviembre de 2014, Taylor Swift anunció que Joy sería su acto de apertura en su gira musical The 1989 World Tour en América del Norte, Reino Unido y Australia.

En 2014, lanzó su primer álbum Dream Your Life Away, que entró en la posición número 1 del listado de álbumes Australia, y en las veinte primeras posiciones de la lista de álbumes británica y en la Billboard 200 de Estados Unidos respectivamente. En 2015, ganó el galardón mejor artista masculino en los ARIA Music Awards.

Vance Joy se ha convertido en una de las voces más reconocibles de Australia al obtener más de un billón de reproducciones en Spotify de su disco debut “Dream your life away”. El segundo álbum de este artista “Nation of Two” será lanzado mundialmente el próximo 23 de febrero y ha tenido como singles de adelanto los temas “Lay it on me”, "Like Gold", y "We're Going Home".

El músico australiano logró fama internacional gracias a su sencillo “Riptide”, que logró ser un éxito en varios países como Australia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, entre otros, al encabezar los rankings mundiales el en 2013 y 2014.

Próximamente ralizará un emocionante show por primera vez en Lima el próximo miércoles 3 de octubre en el nuevo CCB de Barranco. Las entradas estarán disponibles en pre venta a partir del jueves 22.

Hoy podemos tener una idea de lo que será el concierto gracias al lanzamiento mundial de “Nation of Two” con singles como “Lay it on me”, "Like Gold" y "We're Going Home". Puedes adquirirlo a través de Apple Music, Spotify u otras plataformas digitales.

Loading...

Fuente: > Carlos Coronado