Catherine Zeta Jones, ¿fallo de maquillaje o exceso de botox?

Ha cambiado de manera drástica, haciendola casi irreconocible para todos los fans

Por: Carlos Coronado

Más datos

La acusan de exagerar con el botox y provocar un efecto como el de la famosa "Rene Zellweger"

10

Cabe destacar que como siempre la actriz lució un vestido estupendo de color plateado que por supuesto resalto la belleza que posee Zeta-Jhones, pero a pesar de todo muchos comentaban que algo no andaba bien, que esta muy diferentes, y es que a decir verdad su rostro en en esta gala, en comparación a su ultima aparición en una de las pasarelas de moda, ha cambiado de manera drástica, haciendola casi irreconocible para todos los fans.

Redes sociales no se hicieron de rogar.

Como es de esperarse los comentarios en las redes sociales no se hicieron de rogar ya que muchos usuarios presumen de la posible realización de una intervención quirúrgica en su rostro, así como otros que la acusan de exagerar con el botox y provocar un efecto como el de la famosa "Rene Zellweger" quien en un pasado fue fotografiada y su rostro era completamente irreconocible, a lo que ella a los pocos días confirmó que jo había sido ninguna intervención, solo un fallo de un maquillaje no acorde a su piel y rostro lo que la hicieron ver un poco deforme ante las cámaras.

Un tuitero escribio en su cuenta que la actriz era la muestra de. "La autoflagelación de las mujeres bellas en pos de detener el paso del tiempo llega a estos extremos. Irreconocible”, mientras que el especialista plástico Oscar Junco comentó a la revista HOLA que lo mejor que debe acerca la actriz es “utilizar bien el bótox y el ácido hialurónico tanto en dosis como en frecuencia y, sobre todo, no esperar el último momento”.

Lo que si nos queda claro es que a pesar de todas las criticas no se puede obviar el hecho de que Catherine mantiene un estilo único y su glamour no es opacado por nada en ningún momento, ahora toca esperar a que se aclare si fue un mal maquillaje no una mala intervención.

Fuente: > Carlos Coronado