Cómo enfrentar nuestros miedos

Sabiduría Tolteca

Sabiduría tolteca

1916

Cómo superar lo más grandes miedos

-Miedo a la soledad. Tenemos dentro de nuestra mente un huésped llamado ego el cual nos impide ver que realmente no estamos solos, que estamos unidos a los demás. Pero el sentimiento de soledad realmente nace de un deseo de protagonismo de la vida y obtener reconocimiento tanto en la pareja, en las amistades así como en la familia.

Para el Universo todos pertenecemos a una Totalidad , por tanto siempre tienes compañía, y es la que tienes de tu ser interno. La soledad es una maravillosa manera de compartir la vida y los pensamientos contigo mismo.

-Miedo a la escasez. Para perder el miedo a la escasez sobre dinero u oportunidades, debemos trabajar nuestro ser interno. No debemos permitir que el sentimiento de víctima se apodere de nuestra vida.

Hay una palabra que revela el estado de abundancia que ahora mismo tienes. Esa palabra es GRACIAS: Gracias por poder abrir los ojos un nuevo día, gracias por poder respirar, gracias por la cama donde duermo, gracias por las situaciones que parece adversas pero me dejan sabiduría, gracias por la sonrisa que me regalo esa persona que no conozco.

Si das las gracias cada día, tus deseos empezarán a materializarse. La pregunta realmente es, ¿estoy siendo agradecido?

-Miedo a la enfermedad. La palabra enfermedad viene del latín (in firmus) y significa sin firmeza. Un cuerpo en guerra consigo mismo, es un cuerpo enfermo. El remedio para la enfermedad es el amor, así que llena tu corazón de alegría y perdona el pasado. Da amor y a cambio recibirás amor.

El Planeta te necesita sano para que puedas cumplir tu papel de gestor de grandes cambios.

-Miedo a la muerte. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, cierra tus ojos un momento e imagina que hace una semana has muerto y que estás visitando tu propia tumba. Ves tu nombre, tu fecha de nacimiento y de partida. Ahora escribe la frase con la humanidad te describiría:

¿Qué dirían de ti?

¿Qué sienten profundamente tu partida y que dejaste un espacio vacío en la humanidad que nunca nadie podrá llenar?

¿Qué diste?

¿Qué cediste?

¿Qué donaste?

¿A quién ayudaste?

¿De qué te privaste?

Escribe en un papel todo lo que quieres que quede grabando en la piedra cuando partas de este mundo. Así es como se supera el miedo a la muerte, proyectándote en la trascendencia de tu bondad, altruismo, generosidad, amor al prójimo sin condiciones, sin esperar retribuciones. Esto es lo que vivirá en la memoria de las personas que en vida hiciste felices.

Entonces claro que puedes dejar tu hermosa huella en el camino de las personas, y poder tocar su corazón. Unas palabras de cariño pueden llenar un corazón de felicidad. Todos somos parte de este Universo en el se nos ha otorga la oportunidad de estar vivos, no somos seres inertes, debemos conectarnos con la energía que el nos provee para crear nuestro sendero.

Finalmente, las personas no son recordadas por que hayan tenido un coche lujoso, o una vida de despilfarro o incluso extrema belleza. Lo que vive para siempre en la humanidad de las personas en su entrega a esta bella vida y a sus habitantes de este querido y gran Planeta Tierra.

Espero te haya resultado interesante este artículo, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios que serán siempre bienvenidos.