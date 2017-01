Entrevista con el peruano Guillermo Tejada Dapuetto

Guillermo posa con su hijo para la foto

Yo aprendí de periodismo en la universidad de la vida

1460

Muy activo en la labor periodística, Guillermo, es uno de los pocos periodistas que se preocupa en informar a la enorme comunidad de inmigrantes peruanos en todo el mundo. Guillermo conoce las necesidades de la diáspora peruana y se da tiempo para distribuir las noticias vía digital. Por varios años lo viene haciendo a través de “La Página de Guillermo Tejada Dapuetto”. “Nos conocemos desde hace varios años y hemos compartido mil y una experiencias en esta carrera por la vida, como califico al periodismo de hoy en día. El Índice de Noticias, instrumento de comunicación que ya cumplió la mayoría de edad, se hace cada día más conocido y amplía su llegada a los peruanos en el exterior. Hoy llegamos a más de 45 mil en 34 países del mundo y seguramente seguiremos creciendo”, reza en su presentación. Esta en la entrevista con nuestro veterano colega limeño.

Guillermo, asumo que no ha sido nada fácil para ti ejercer el periodismo en el Perú. ¿Cuáles han sido los sinsabores que puedes señalar?

-Practicar el buen periodismo acá en nuestro país es sumamente difícil, y más si eres trabajador público como yo. En nuestro país hay un respeto a la libertad de prensa, pero lamentablemente algunos neo-periodistas viven del libertinaje, el escándalo, la corrupción, la chismografía, el ataque, en fin. Desde hace ya bastantes años es más noticia la caída de un puente, que la construcción o inauguración del mismo puente.

-¿Cómo podrías calificar a los periodistas de tu generación?

-Yo aprendí de periodismo en la universidad de la vida. Tuve my buenos ejemplos a seguir. La labor del director de la revista Avance Económico, Eduardo Lastra, fue muy loable. De sus “adentros” salimos varios periodistas que hoy destacan en varios medios de comunicación e instituciones del Estado. Creo sin temor a equivocarme que los periodistas de mi generación están limpios, están puros, pueden redactar con facilidad, pues informan con la verdad. A pesar del “chamullo” imperante, nosotros hemos aprendido y podido evitar caminar por el fango. No puedo dejar de nombrar a un colega que hoy informa desde el cielo, Alvarito Ugaz, un gran tipo, mejor amigo.

-¿Y los que surgen en esta nueva camada de jóvenes periodistas?

-Hoy hay ya varias alternativas de formación académica y profesional. La profesión se ha diversificado y ya no solo se centra en la buena redacción, sino que salen muchos “marketeros”, periodistas deportivos, asesores de imagen, etc.

-En el enfoque que me ha tocado vivir, muchos hemos salido de nuestra patria por las arbitrariedades y falta de oportunidades en los medios. ¿Pensaste alguna vez salir del país?

Afortunadamente cuando todavía estudiaba en la Universidad conseguí trabajo en periodismo económico y fue allí donde me fui quedando. Tuve mi época de oro cuando labore como funcionario del Estado, lo cual fue lo mejor que me haya pasado hasta ahora. Trabaje en cinco gobiernos seguidos. Fueron 27 los Ministros de Estado a quienes cubrí como jefe de prensa. Laborar como funcionario en mi condición de nombrado (Ley 276) tuvo sus buenas y sus malas incidencias. Cada fin de mes era penoso distribuir los escuálidos ingresos de un trabajador del Estado, Para superar esto, debía buscar un buen “cachuelo” a la par para poder caminar con la frente en alto.

-Para Luis Jaime Cisneros (junior) Perú dejó de ser un gran foco de noticias internacionales desde hace un buen tiempo. Visto en términos regionales, aquí no ha habido ningún breaking news. ¿Cuál es tu observación?

-En los últimos gobiernos se ha laborado duro y parejo para hacer de nuestro país una oferta turística. Nos ha ido bien en deporte con Sofía Mulanovich y en boxeo con Kina Malpartida. Estamos enfrascados en turismo gastronómico, la imagen del Perú ahora es la de un país emergente, con buenas notas ante los organismos internacionales, etc. Lo que le toca ahora a los gobiernos es trasladar esas cifras en azul y esos gráficos que se ven tan lindos con sus flechas hacia arriba, en beneficio del ciudadano de a pie.

Particularmente estamos los que todavía no sentimos esa mejora en nuestros bolsillos. Si a eso le sumamos la inseguridad ciudadana reinante hoy en día, pues la cosa se pone color de hormiga. Un dato a destacar es el siguiente: hace mas de 20 años que mi generación de empleado público tenemos los sueldos congelados. Por más meritocracia que hayamos hecho al final recibes un ingreso muy por debajo de tus expectativas y tenemos que volvernos una gran mayoría de peruanos en verdaderos ministros de economía para hacer alcanzar y estirar todo lo que se pueda nuestros ingresos mensuales.

–Fuera del país, los inmigrantes peruanos han perdido la confianza en los políticos y gobernantes de turno. En tu opinión, ¿cómo los peruanos de fuera y los de dentro deben escoger a sus candidatos al momento de votar en las elecciones presidenciales del 2016?

-La expectativa respecto a nuestros padres de la patria viene de mal en peor. La gente ya no cree en los políticos de hoy en día. El discurso y el ofrecimiento de promesas son los mismos de siempre. Estas ad portas de elegir a un nuevo gobierno y ahora debemos estudiar muy bien nuestra “polla” electoral. Los candidatos la tienen difícil ahora…temas como la corrupción, la inclusión social (desde el nivel medio), la inseguridad ciudadana, serán los temas a seguir y dependerá mucho de la forma en que los candidatos, tanto para la presidencia, así como la elección legislativa, nos vendan sus ideas para poder decidir con sapiencia. Estamos como la Selección Peruana de Futbol, jugamos bonito, cabreamos, hacemos diabluras con la pelota, pero a la hora de disparar al arco para meter el gol, pues la pateamos a las tribunas. Nos falta embocar más seguido, para salir de perdedores. Solo así evitaremos ser embaucados, porque por más oscuro que sea nuestro camino al desarrollo, ahora ya podemos ver una pequeña luz al final del túnel.

-¿Aun tienes un sueño por alcanzar como periodista?

-Sueños se tiene siempre. A mí me gustaría, por ejemplo, salir al extranjero y hacer una pasantía en el diario El País de España. Vivir otro ritmo, otro tipo de sentir el periodismo. No quiero dejar de mencionar a mi familia. Mi esposa y mis hijos han sido el buen muro donde me apoye siempre. Ellos han entendido que el periodista no tiene descanso. “La prensa no puede parar”, y si vives en un país como el nuestro, pues no te morirás de hambre, porque noticias hay en cada cuadra que caminas, en cada comisión que cubres y en un ir y venir sin horarios de por medio. Creo que en ese sentido somos como los bomberos no solo para apagar incendios, sino en tratar que estos se produzcan.

Roberto J. Bustamante

Fuente: > Roberto J. Bustamante