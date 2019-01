Entrevista a la novelista, M. Beatriz Muñoz.

Granada, España, ha sido muy prolífica durante toda su historia, “en cuanto a personajes ilustres, que han destacado en algún ámbito tanto dentro como fuera de sus fronteras”. Sus Músicos, científicos, escritores, periodistas, poetas, etc. Granada es “muy noble, muy leal, nombrada, grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada”.

Uno de los más grandes orgullo de renombre mundial, que ha nacido en esta bella tierra es el poeta, dramaturgo y prosista de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo xx. Federico García Lorca (1898-1936).

En esta tierra gloriosa nació una admirable escritora a quien admiro profundamente, por su talento, belleza y singular carisma, en éstos últimos cinco años le ha llovido el éxito literario. María Beatriz Muñoz Ruiz nació en Granada, España, el 12 de setiembre de 1977. Titulada como Community manager y en diversos campos del Marketing digital. Es escritora, de novelas románticas, fundadora, directora y responsable de diseño y maquetación, de la Revista cultural One Stop. Que se caracteriza por difundir arte y cultura de forma gratuita.

¿Quién le inculcó la lectura?. M- mi abuelo era quien compartía conmigo la adicción por la lectura, quien me regalaba casi todos los libros, él fue quien siempre me apoyó, pero murió en 2007 y no pudo ver mi primera novela publicada.

¿A parte de los libros y la escritura que otra pasión le gusta?. M. -Me encanta la música y la danza, y se me da muy bien la pintura, adoro el arte, la arquitectura y la escultura, todo lo que te hace soñar. Me encanta bailar, cantar y disfrutar con mis hijos cualquier momento que la vida me permita.

He practicado muchos deportes, pero ninguno me apasiona como para dedicarme a él todo el año. Me encanta nadar, adoro el agua y la tranquilidad que me aporta es infinita, pero odio nadar sin ver el cielo sobre mi cabeza y sentir el sol calentar mi piel… La playa me gusta, pero el hecho de saber que me puede rozar algo desconocido bajo el agua me da repelús.

¿Cómo te describes?. M- Soy complicada y sencilla, no sabría ni como describirme, podría decir que soy camaleónica caprichosa, es decir, a veces me adapto a los demás, y otras hago que se adapten a mí. Vivo entre dos mundos, el real y el de la ficción de los libros. Soy una persona risueña, y me gusta buscar el lado positivo a todo, a pesar de que a veces es difícil de encontrar…

¿Que temas abordas más en tus novelas y que publico te puede leer?. M- Mis novelas van orientadas a personas mayores de 16 años aproximadamente, ya que son eróticas. Y digo personas porque no me gusta distinguir entre hombres y mujeres, la literatura no está hecha para un determinado sexo, simplemente gustan o no. Muchas novelas de las que he escrito son de género fantástico y la trama abarca muchos y variados temas, pero sobre todo en mis novelas impera el amor por encima de todo…

¿Algún mensaje para los jóvenes emprendedores en el mundo literario?: M. -Que escriban porque les haga a ellos felices, no para hacer felices a los demás. Porque nunca vas a gustar a todos los que te lean, pero por lo menos sabrás que te gustas a ti mismo y te sientes orgulloso de lo que escribiste. Deberían pensar que con una sola persona que hagan feliz al leer su obra, basta para que haya merecido la pena escribirla.

¿Cuál es tu concepto sobre el éxito universal?. M- Aprovechar el tiempo con los que realmente importan y no desperdiciarlo intentando agradar a esa gente tóxica a la que no le importas.

¿Cuál país de América te gustaría visitar?, y ¿porqué?. M- Me gustaría ir a Nueva York, soy una apasionada del cine y espero tener tiempo de ir cuando mis hijos sean mayores. El cine es un arte que hace soñar, igual que la literatura.

¿Cual es tu deseo para el año nuevo?. M- Sería bonito desear la paz en el mundo, pero para eso cada uno tiene que intentar llevar la paz a los más cercanos, así que no voy a ser ambiciosa y sí un poco egoísta, espero que aquél que se acerque a mí en el 2019 únicamente me traiga buenas intenciones. Para el 2019 me gustaría que la gente mirase diez minutos menos el móvil y los dedicase a mirar en el corazón de los demás. Muchas veces una simple mirada puede decir mucho y puede hacer que esa persona se sienta menos sola y más querida.

Obras: La rosa perfecta: (junio, 2014). Sabores del desierto: (junio 2014). Mis pequeñas poesías: (junio 2014). Magia en las sombras: (noviembre, 2014). Secretos en la nieve: (febrero, 2015). Los hermanos piratas: (enero, 2016). La primera edición de “Cuando el destino nos unió” fue 2013 y la segunda edición con la actriz Cristy Leiro en portada ( junio 2017). Mía: (Julio, 2018). Alas Prestadas: (octubre, 2018).

También ha participado en diversas antologías de relatos y poesía. Y ha sido colaboradora ocasional en muchas revistas.

carlosjavierjarquin2690@yahoo.es

El chico poeta/ Escritor y poeta