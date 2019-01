Cindy, es artista culinaria.

En cada región de cada país hispanoamericano y de todo el planeta, es diverso y excepcional su arte culinario y Costa Rica. “Tiene algunas preparaciones que pueden encontrarse en cualquier zona, y que representan la pirámide culinaria costarricense, entre ellos están: gallo pinto, el casado, los picadillos, la olla de carne, los gallitos, las empanadas, la pasta, la fruta fresca y el café”.

La celsitud de la cocina tica se debe a sus “diversos inmigrantes llegados en forma masiva a partir de 1880 desde Europa (España, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Inglaterra, Suiza, Grecia), Asia (China, India, Turquía, Líbano) y América (México, Centroamérica, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Jamaica, Argentina y Perú); cuya convivencia permite una gastronomía muy tropical y de alto sincretismo”[…].

Ser independiente económicamente es un privilegio grandioso para nosotros mismos y por puestos que también para nuestro entorno, (aunque a algunos) no les agrade mucho, cuando tu sueño se va convirtiendo en realidad, despreocúpate de ellos y de sus necios comentarios.

Sancho panza dijo: “maestro los perros están ladrando”, Don Quijote le dijo: “es señal que vamos pasando”. Cuando tenemos ideas de emprender algún proyecto que nos agrade, comúnmente y mayoritariamente de nuestro entorno escuchamos toneladas múltiples de conceptos negativos, y prácticamente se ha comprobado que muchos emprendedores han fracasado porque terminan adoptando los destructivos comentarios.

Tú no tienes que abrigarte de la negatividad, tienes que demostrarle con hechos a todos los que se han burlado, que tú eres diferentes y que has nacido para ser una persona de éxito y de eterna admiración. Confirman los sabios y los científicos que “si tú lo pensaste es porque tu lo puedes lograr”.

Cindy López Durán nació en San José Costa Rica en el año 1979, vivió el honor de crecer en un hogar que donde ser emprendedor era una ley para la familia y por la línea de su abuelo materno heredaron ésta espectacular costumbre. Cindy es artista culinaria, hablar con ella es contagiarse de inspiración y saborear los alimentos que prepara es un deleite inigualable.

¿Desde cuando? y ¿porqué la idea de emprender negocio en esto de cocina?. “La idea nace improvisada e inicio de 2013 en la empresa que trabaja despidieron mucho personal y yo estaba en lista, pero para mi fue un cambio excepcional me vi forzada a crear mi propio negocio, a mi siempre me ha gustado la cocina, también hago postre refrescos naturales deliciosos, queque y mucho más. En esos días hice una página en Facebook, donde anunciaba lo que hacía y después muchos clientes me decían que también vendiera comida y para el 2015 en dos colegios inicié con dos negocios Soda (Pequeño restaurante) y también vendía comida desde la casa, donde a 6 mujeres le doy empleo”.

¿Porque no inició más ante?. “Por miedo al fracaso y también porque no tenía el dinero suficiente para emprender lo que siempre había querido”.

¿Porque su negocio se llama “Soda Casa Food”?. “Porque acá el cliente se siente como que esté en su casa saboreando los más exquisito alimentos, son preparados con toda la pasión y el aprecio del universo (…). Esta Soda nació para inicio de mayo del presente año, aquí encontrará comida casera costarricense”.

Su preparación se hace con arte y sublime pasión, los alimentos bien preparados tienen formidables sabores e inagotables y no todas las manos los saben elaborar con grata exactitud.

¿Que proyectos tienes para el 2019?: “Abrir otros dos negocios y poder brindar empleos, quiero colaborar fielmente con el progreso de muchas mujeres que no tienen un empleo fijo y si yo progreso mi entorno también”.

Algún consejos para las mujeres: “Nunca te canses por obtener lo que deseas, si trabajas persistentemente y cree en ti misma harás realidad todo lo que siempre has querido”. También confiesa “no sólo se de cocina, se coser, un poco de fontanería lo básico, se pintar y también un poco de electricidad”.

Cindy, Felicidades por ser ejemplo para nuestra sociedad, hacen faltas mujeres y hombres emprendedores y visionarios, si todos nos esforzáramos dignamente por ser independientes económicamente, viviésemos en un mundo de menos delincuencia y menos corrupto… Felicidades para todos los que colaboran para que el mundo sea fragante, el aporte de ustedes es excelso e indispensable.

Tú que eres extranjero quedarás encantado de la delicia culinaria de este restaurante, y si eres Nacional no dudes de visitarlo, ubicado en Dulce Nombre Coronado aproximadamente a unos 20 km de la capital costarricense.

