Legado de Carcruz, en Costa Rica

“Únicamente aquellos que se atreven a tener grandes fracasos, terminan consiguiendo grandes éxitos” – Robert F. Kennedy. (1925-1968).

Carcruz es una empresa que tiene más de tres décadas de estarle sirviendo con honor y lealtad a la población costarricense en el campo de la construcción, fundada por el señor Carlos Cruz, (q.e.p.d) y su esposa Rosa María Lizano, destacados visionarios, nunca desistieron de sus radiantes objetivos, hoy sus esfuerzos brillan en absoluta inmensidad… Mientras estemos vivos debemos ser activos y entregados firmemente a nuestros proyectos, en esa línea seremos de gran inspiración para la sociedad que nos rodea.

Que nada nos obstaculice, sino se conoce el dolor no sabrás con exactitud la fragancia y esbeltez de la ovación, hemos nacido para ser conquistadores de lo que deseamos, ser exitoso no simboliza haber nacido en la ciudad más copiosa del universo. El éxito puede compararse con el amor, tienen muchas similitudes. Para triunfar y amar el esfuerzo debe ser firme y la presencia del óbice no coexiste, en lo habitable del planeta tierra, perfectamente se puede triunfar y amar; sin ver color de piel, religión, política y lenguaje. Que lindo es vivir: respirar, soñar y volar libremente, debemos aplicar sublimes estrategia para hacer la diferencia de nuestro entorno. El optimista no vive lo difícil, solo comprueba que constantemente pueden superarse las dificultades.

La empresa de la que hablo es familiar y actualmente está administrada por Roberto Cruz, un gran amigo y jefe afable y solidario. Carcruz Maquinaria, cuenta con una gama de servicios muy diversos en el área de la construcción: “construcción de aceras, cunetas, drenajes, transporte de maquinaria pesada, lastres extendidos y compactados, venta de agregados, arena de tajo, piedra cuartilla de tajo, arena de río, piedra bruta, polvo fino, piedra de río, lastre corriente, instalación de carpeta asfáltica, alquiler de maquinaria. Además de tener su propia maquinaria como vagonetas, tractores, excavadoras, construcción urbanística e inmobiliaria”.

La formidable superación de una empresa, consiste en la magnífica comunicación del jefe con los empleados. La base del éxito verdadero de cualquier asociación, siempre radica en la responsabilidad universal y mutua, (jefe-empleado), el empleado siempre merece un trato agradable, aún cuando éste falla, fracasar es señal de superación es previo aviso del intento de aprender y emprender los retos en tu destino.

Una empresa exitosa sin empleado no existe, las relaciones laborales deben ser admiradas y respetadas mutuamente, que no se imponga la soberbia en ninguno de los dos, ambos se necesitan y requieren ayuda tanto del uno como del otro, el pobre necesita del rico y el rico del pobre, sino fuese así, nuestro mundo sería un mar de incoherencia. El diseñador de nuestro mundo no se equivocó, con su mágica obra que creó jamás se equivocaría… La virtud de carcruz es sin comparación, sus fundadores han sido sublime ejemplo de éxito.

En la construcción son destacados, por lo que han hecho en Costa Rica, ha sido un legado sumamente admirable, sus clientes siempre quedan satisfechos por el buen trabajo que desempeñan, su responsabilidad es aportar para el desarrollo y crecimiento, social y económico que necesita contemporáneamente la bella patria centroamericana.

Carlosjavierjarquin2690@yahoo.es

Escritor y poeta. El chico poeta.