¿Donde puedes trabajar sin necesidad de un título?

Google es una de las empresas que más a apostado por aquellas personas cuyos conocimientos son avalados por un título universitario.

ocho de las 10 profesiones de más rápido crecimiento hasta el 2014, no requieren una licenciatura

Pareciera que estudiar en una universidad y obtener un título paraes el camino natural para obtener un empleo y que una carrera resulta un factor de peso para ocupar determinados puestos; tener otros grados académicos; estudiar fuera del país y cotizarse mejor; sorprende, incluso, que en mercados como el estadounidense,, según un estudio del Observatorio Laboral de ese país.

Algunas actividades sin título, en esa nación, ofertan salarios que superan los 40,000 dólares al año, de acuerdo con una investigación realizada por Harlow Unger, autor del libro But What If I Don't Want to Go to College (Pero y si yo no quiero ir a la escuela).

En esta era tecnológica y de evolución desmesurada, el emprendimiento y los estudios universitarios parecen ir por caminos opuestos , y mientras algunos empresarios demuestran que se puede tener éxito sin un título, otros se aferran a las universidades como incubadoras de negocios y para ello tenemos grandes ejemplos de increíbles emprendedores como Mark Zuckerberg, Steve Jobs y Bill Gates con lo que se respalda con sobrados fundamentos y argumentos la postura de que, en algunos casos, no es necesario culminar los estudios universitarios para llevar adelante un emprendimiento exitoso.

La empresa Approved Index que suministra datos para los rankings de millonarios de la revista Forbes reveló que un tercio de las 100 personas más ricas del mundo no posee título universitario , en oposición a las otras dos terceras partes que sí lo poseen.

Dando como conclusión, que, si bien se puede llegar a ser millonario con un negocio de éxito sin poseer un título, claramente quienes poseen estudios universitarios tienen mayores posibilidades de lograr este objetivo. Disputa que empresas renombradas hacen caso omiso, y se está epezando a apostar por los empendedores.

Hace poco tiempo el sitio de búsqueda de trabajo Glassdoor compiló una lista de los 15 principales empleadores que han dicho que ya no requieren que los solicitantes tengan un título universitario, ya que en estas empresas más allá de mirar si culmino sus estudios universitarios y escoger exclusivamente candidatos que obtuvieron su título, prestarían más atención a los candidatos que tienen experiencia práctica a través de un campo de entrenamiento de codificación o una clase vocacional relacionada con la industria.

Empresas con renombre a nivel mundial están haciendo caso omiso a una selección exclusiva de empleados titulados por una universidad, y basándose más en la experiencia y conocimientos que posea el postulado. Cargos que van desde reclutadores, hasta gerentes, diseñadores, farmacéuticos ingenieros y más entre esas empresas tenemos.

Google : Vacantes para gerente de producto, reclutador, ingeniero de software, gerente de marketing de producto

: Vacantes para gerente de producto, reclutador, ingeniero de software, gerente de marketing de producto Apple : Vacantes para ingeniero de verificación de diseño, gerente de proyecto de ingeniería, comprador de iPhone

: Vacantes para ingeniero de verificación de diseño, gerente de proyecto de ingeniería, comprador de iPhone Starbucks : Vacantes para barista, supervisor de turno, gerente de la tienda

: Vacantes para barista, supervisor de turno, gerente de la tienda Bank of America :Vacantes para representante de servicio al cliente, asociado de cliente, analista, asistente ejecutivo

:Vacantes para representante de servicio al cliente, asociado de cliente, analista, asistente ejecutivo Hilton: Vacantes para gerente de eventos, gerente de recepción, ama de llaves, gerente de hotel

Entre otras empresas como Ernst & Young (EY), Penguin Random House, Costco Wholesale, Whole Foods, Publix, Nordstrom, Home Depot, IBM, Chipotle, Lowe's.